La prestigiosa casa de moda Saint Laurent ha tomado una drástica decisión Ya son varias las marcas que se han visto afectadas por la pandemia By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que la COVID-19 se expandió a Europa precisamente al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la Semana de la moda de Milán, fueron muchos los shows que se vieron afectados. El diseñador Giorgio Armani fue uno de los primeros que decidió en ese momento hacer su desfile a puerta cerrada. Aunque en ese momento no se sabía la magnitud del problema, poco a poco muchos diseñadores empezaron a cancelar sus próximos desfiles a llevarse a cabo en abril y mayo. Incluso todavía no se sabe a ciencia cierta si la Semana de la moda de Nueva York se llevará a cabo el próximo mes de septiembre. De hecho, la Semana de la moda masculina a llevarse a cabo en Londres en junio, se llevada a cabo de manera digital. Ahora nos llega la noticia de que una de las marcas más prestigiosas del mundo ha tomado una drástica decisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que Saint Laurent ha decidido no volver a participar en la Semana de la moda de París, en la que cada año presenta sus exquisitas colecciones. De ahora en adelante las presentará de manera particular y no precisamente al mismo tiempo que las demás marcas lo hagan. “Siendo conscientes de la situación reciente y su la ola de cambios radicales, Saint Laurent ha decidido tomar control de su tiempo y estará re-diseñando su calendario”, expresó la marca en un comunicado de prensa. “Ahora más que nunca, la marca va a tener su propio ritmo, legitimando el valor de su tiempo y conectando globalmente con la gente acercándose mas a sus vidas y su espacio”. La idea de la marca es presentar sus colecciones de acuerdo con el tiempo y a las circunstancias que se esté viviendo. Siguen surgiendo cambios en el mundo de la moda y ahora solo queda esperar que futuro les espera a las grandes marcas y la plataforma que elijan para presentar sus creaciones.

