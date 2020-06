La marca favorita de bikinis y ropa deportiva de Irina Baeva y estas famosas La actriz rusa es absolutamente fan de una marca de ropa deportiva que también llevan Gigi Hadid, Taylor Swift y Kendall Jenner Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si sigues a la actriz de El Dragón: el regreso del guerrero (Netflix) en las redes sociales ya te habrás dado cuenta de que Irina Baeva es una auténtica amante del fitness ¡y practicante! Salta a la vista que está super en forma y nos encanta que comparta también sus modelitos favoritos para hacer rutinas de ejercicios en la piscina con su novio, Gabriel Soto o posando a pie de playa presumiendo su 6 pack de acero. Y, como cabría esperar con todo el deporte que hacen, tiene una colección de mallas, tops, bikinis y leggins impresionante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Repasando su perfil de Instagram hemos caído en la cuenta de que su marca favorita para practicar deporte y bañarse en la piscina es Alo Yoga. Prácticamente todos los looks de su cuenta son de esta marca de la que también son fans modelos y trendsetters como Gigi Hadid, Hailey Bieber y Taylor Swift. Si te gusta el estilo como el de estos tops que la rusa combina también con ropa de calle estás de suerte porque la marca está teniendo rebajas en su tienda online aloyoga.com, donde puedes encontrar tops a partir de $30. La marca californiana favorita de Irina además promueve el estilo de vida más sostenible y, como explican en su web, sus oficinas funcionan con energía solar, sus empleados tienen clases de yoga dos veces al día, hacen las reuniones en junto a unas fuentes en un jardín y pueden llevar a sus perritos al trabajo. ¡Super zen!

Close Share options

Close View image La marca favorita de bikinis y ropa deportiva de Irina Baeva y estas famosas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.