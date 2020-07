La marca de ropa y accesorios para perros que tienes que conocer La marca tiene ropa, camas y otros accesorios perfectos para tu mejor amigo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que para muchas personas las mascotas, en especial los perros, son parte de la familia y como tal, son consentidos y mimados hasta decir ya. Y es que no en vano dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Para los que tienen uno en casa, no solo encontrar la comida idea es importante, sino todo lo que va a usar, incluyendo la cama, los accesorios y la ropa. Es por eso que, queremos presentarles la marca The Striped Dog, que crea piezas increíbles para perros y que además fue fundada por Juanita Zuluaga y Anneliese Tieck, dos empresarias colombianas que quería ofrecer una línea exclusiva y sofisticada para los más queridos de la casa. Hablamos con ellas para que nos contaran un poco más acerca de esta aventura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chicas cuéntennos un poco más acerca de Striped Dog.. es una nueva marca enfocada en un mercado premium para perros. Nacimos de la necesidad de crear productos exclusivos, sofisticados y cómodos, con una propuesta de diseño y alta calidad. Somos dos socias, Anneliese vive en New York y es quien se encarga de todo lo que es diseño e imagen de la marca. Juanita vive en Medellín, Colombia y se encarga de la administración, producción y comercialización, convirtiendo este sueño en realidad. ¿En qué se inspiran? Nuestra inspiración sale de todo lo que nos rodea. Sacamos dos colecciones al año pasado, basándonos en las tendencias de color de la temporada. Nos encanta combinar texturas. Lo más importante [para nosotras] es la comodidad sin perder el estilo. Lola (Boston Terrier) y Cleo (Galgo Italiano) son nuestras musas de inspiración. ¿Que incluye la línea? Somos una marca colombiana, vendemos tanto en territorio nacional como internacional. Tenemos un gran reto de representar a Colombia con una marca hecha en un país que se destaca en todos los temas de moda internacional con una gran propuesta de valor en el diseño y exclusividad de los productos. La línea es muy completa, incluye ropa tipo chaquetas, suéteres, camisetas y accesorios tales como collares, cobijas, cuellos, bolsos y camas. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía ¿Cuales son sus piezas favoritas? Nuestras piezas favoritas son las que tienen rayas ya que representan la identidad de la marca. Tratamos de utilizar rayas en todas nuestras colecciones, aunque manejamos prendas fondo entero y combinamos colores, pero es fundamental para nosotras este tipo de estampado en cada colección. ¿Que precios tienen tus piezas? Los precios de nuestros productos varían según el estilo, la tela y la talla. Tenemos un rango de precios que oscilan entre $28 y $70 para los accesorios y la ropa entre $34 y $75. Tenemos nuestra propia página web www.thestripeddog.com a través de la cual vendemos alrededor del mundo. También vendemos por medio de etsy.com. ¡Enhorabuena chicas!

