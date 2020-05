La manera más fácil y práctica de reavivar tu color de pelo en casa El color también funciona como una mascarilla para el pelo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Puede ser que en este momento hayamos perdido un poco la esperanza de poder disfrutar del verano como se debe, pero nunca el glamour ni las ganas de lucir regias cómo sea y dónde sea. Por eso, las mascarillas caseras tanto para la cara como para el cabello, las rutinas de ejercicios para hacer en la sala y esos tips de belleza increíbles que hemos estado viendo en las redes y en las cuentas personas de muchas mujeres, han sido una salvación. Pero no podemos negar que cuando esos consejos vienen de parte de los mismos estilistas, nos sentimos un poco más seguras a la hora de probarlos, sobretodo cuando de ponerte un color de pelo se trata. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las mayores preocupaciones para las mujeres en este momento es mantener el color de cabello en óptimas condiciones. Y es que no todas saben cómo taparse las canas o mantener su color luciendo fresco y con brillo. Por suerte, tenemos a estilistas como Leonardo Rocco, quien ha compartido con nosotros varias técnicas para tener un cabello hermoso sin tener que ir al salón, entre ellas, una de las más buscadas en este momento, tapar las canas y reavivar el color. "Esta mascarilla con color acondicionador es espectacular porque luego de 10 o 15 lavados, el color se va por completo, o sea que [con esto] vuelve a quedar tu color como lo tenías”, explica el estilista acerca de este producto que no lleva amoníaco y es superfácil de aplicar. “Las canas no la vamos a cubrir perfectamente, pero las vamos a disimular y te va a quedar un camuflaje muy lindo". Según explica Rocco, es importante que uses la mascarilla en el pelo seco y que te apliques crema de cuerpo en la piel, justo en las áreas en que el color se puede pegar. De esta manera, retirarlo será más fácil. Además, sugiere empezar a aplicarlo en los contornos y luego en el resto del cuero cabelludo, abriendo el pelo en líneas horizontales. Luego puedes llevarlo hasta las puntas. Image zoom Cortesía InstaBoost Conditioning Masque, en Hazel-Nuts For You, de Aloxxi. $20. Aloxxi.com. Image zoom Cortesía InstaBoost Conditioning Masque, en Fireball Red, de Aloxxi. $20. Aloxxi.com. “Esta es una muy buena alternativa para aquellos que no quieren experimentar grandes cambios, pero que tienen la necesidad de disimular las canas, darle un realce al color”, dice. “Con este InstaBoost Conditioning Color Masque, de Aloxxi, lo va a lograr. Esta es una buena alternativa para hacerse un color hasta que volvamos trabajar en los salones y volvamos a atender a nuestros clientes”. Lo mejor de todo es que este momento los lectores de People en español pueden recibir 20% de descuento en este producto con solo usar el código LR20 en Aloxxi.com. Así es que ya sabes, si necesitas revivir tu color y hacer que luzca más vibrante, no te pierdas el video al inicio de este artículo.

