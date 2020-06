La increíble técnica de maquillaje que te ayudará a cubrir las manchas El truco está en usar los productos indicados Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En esos días de mucho estrés muchas chicas han experimentado cambios en su piel. Algunas la han notado más reseca y otras han tenido brotes de espinillas por primera vez o más de lo que normalmente tienen. Y sabemos que después de esos brotes, lo que nos queda son las horribles manchas que no podemos quitar con nada y que a veces muchas chicas no se cubren ni con maquillaje. Pero gracias a una usuaria de Tik Tok, descubrimos una técnica que ayuda a cubrir las manchas en el rostro realizando algunos trucos que incluyen productos de belleza, al igual que de maquillaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el video, debes tener a tu alcance un suero que sea un poco pegajoso como el de The Ordinary, al igual que un gripping primer o mejor dicho que esté formulado para agarrar cualquier producto de maquillaje que uses en encima. El Gripping Primer de Cover Fx es una excelente opción. Image zoom Cortesía Hyaluronic Acid 2% + B5, de The Ordinary. $6.80. Sephora.com. Image zoom Cortesía Gripping Primer, de Cover FX. $38. Coverfx.com. Además de eso también vas a necesitar un corrector en pasta como el Ultimate Coverage Concealing Cream, de Becca o el Sensual Skin Enhancer, de Kevin Aucoin. Luego te puedes usar la base y demás productos que usas normalmente, pero tienes que tener en cuenta lo siguiente. Image zoom Cortesía Ultimate coverage concealing crème, de Becca Cosmetics. $32. Beccacosmetics.com. Image zoom Cortesía The Sensual Skin Enhancer, de Kevin Aucoin. $48. Nordstrom.com. Lo primero que debes hacer es aplicar el protector solar que normalmente usas, recuerda que siempre debes protegerte la piel. Luego aplicas el suero que mencionamos, siguiendo con el primer. Dejas que pasen dos minutos para que el producto se seque. Luego procedes a aplicar el corrector solo en las partes que quiere cubrir. Procura hacerlo con una brocha y no lo difumines mucho. Entonces debes espera de tres a cinco minutos a que el corrector se seque y se adhiera bien a la piel. Luego puedes proceder a aplicarte la base y los demás productos. Si sigues estos pasos vas a lograr tapar las manchas y lucirás una piel fabulosa.

