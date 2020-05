La increíble labor de estas marcas en medio de la pandemia En la unión está la fuerza Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de todo este caos que ha generado la COVID-19, también se ha generado un instinto de supervivencia y sobretodo de amor al prójimo que hace mucho no veíamos en el mundo. Y es que hemos visto como muchos se han unido para ayudar a quienes más lo necesitan. Diseñadores, al igual que marcas de belleza, han aportado su granito de arena para aliviar de alguna manera la crisis. Ese fue el caso de la compañía LVMH, entre cuyas marcas se encuentran Christian Dior, Guerlain y Givenchy, que hace unas semanas usó sus laboratorios para producir jabones desinfectantes para las manos, los que luego entregó de forma gratuita a todas las autoridades sanitarias francesas. Lo mismo hicieron otras empresas en Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esa ayuda sigue y eso lo podemos ver en una nueva entrega de Los especiales con Kika, en dónde la experta en moda y belleza nos presenta dos compañías que siguen esforzándose para hacer una diferencia en medio de la pandemia. Una de esas compañías es Esteé Lauder, y Rocha tuvo la oportunidad de conversar con Andrea Campero, gerente de comunicaciones digitales de la empresa, quien le explicó más a fondo todo lo que han venido haciendo tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. “Hicimos un donativo de $2 millones a Médicos sin fronteras para que ellos puedan continuar sus esfuerzos alrededor del mundo”, explica Campero en el video. “Ellos atienden los países más afectados con la COVID-19, así como aquellos países que no tienen los recursos para afrontar la crisis”. Además de dicha empresa, también otras más pequeñas como la de Adriana Castro, la diseñadora colombiana conocida por sus espectaculares bolsas de cuero, están ayudando. Castro lanzó la iniciativa Love Letters para ayudar a los artesanos que hacen sus hermosas piezas. La colombiana diseñó un tarjetero y una camisa, cuyas ventas beneficiarán a los artesanos que se han visto afectados por la situación. En el video que está al inicio de este artículo puedes obtener más detalles acerca estas increíbles iniciativas. ¡No te lo pierdas!

