Los mejores looks de North West, la hija mayor de Kim Kardashian Por Yarely Aguilar

La pequeña fashionista que hoy cumple 7 años no solo ha heredado la belleza de su mamá, sino también el gusto por la moda. ¡Mira las fotos que lo comprueban!

Baby fashionista

Raymond Hall/Getty Images Desde muy pequeña hemos visto a North vestida muy a la moda como con este top oversized, pantalones negros, botas estilo militar y un collar color oro que lució en el 2015.

Sporty chic

Robert Kamau/Getty Images En el 2016, vimos a la pequeña junto a su mamá luciendo un vestido de terciopelo color dorado, tenis blancos y una cola de caballo alta donde lució unos rizos espectaculares.

Brillo plateado

James Devaney/Getty Images Como olvidar este look con mucho bling bling de mamá e hija donde la pequeña Northie lució sus rizos naturales.

Casual y cool

James Devaney/Getty Images Con unos lentes fosforescentes muy cool, top negro, falda colorida y unos leggings color plateado metálico, vimos a North de la mano de su bella mamá por las calles de Nueva York en el 2018.

Chica de negro

Muy al estilo de Kanye vimos a la pequeña lucir este conjunto negro de chaqueta y pantalones que combinó con unos tenis de la marca de su papá.

A todo color

James Devaney/Getty Images Muy contenta y cómoda captamos a North con este atuendo deportivo de la marca Adidas que llevó con tenis Yeezy, marca de su papá.

Naranja fosforescente

Marc Piasecki/Getty Images La pequeña estrella de la moda se robó las miradas de todos junto a su mamá con este conjunto naranja atrevido que lució con dos moñitos altos.

Blanca palomita

James Devaney/Getty Images Quedamos fascinadas con este look blanco de pies a cabeza que lució la pequeña durante un evento en Nueva York. ¿Qué tal su bolso blanco de $10,000 de la marca Hermes?

Estampado animal

Marc Piasecki/Getty Images Con este atuendo de estampado animal y chaqueta de piel, la pequeña North y Kim Kardashian conquistaron las calles de París durante la Semana de la moda.

Trenzas a la vista

Marc Piasecki/Getty Images Estas trenzas largas de Kim Kardashian y North West también dieron mucho de que hablar durante la Semana de la moda en París. ¿Qué les parece?

