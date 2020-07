La evolución de estilo de Sofía Vergara a través de los años Por Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next The Grosby Group; James Devaney/Getty Images Desde sus comienzos, la estrella de Modern Family y juez de la más reciente temporada de America's Got Talent ha causado sensación con su belleza natural y sexy estilo. Aquí te traemos 10 looks que dejan ver su estilo a lo largo de los años. Empezar galería 1999 Image zoom Jim Smeal/Ron Galella/Getty Images Con está coqueta blusa transparente y pantalones de mezclilla a la cadera vimos a la actriz colombiana asistir a un evento en California. 1 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio 2000 Image zoom SGranitz/Getty Images La actriz fue la estrella de la noche durante una alfombra roja donde llegó con un coqueto conjunto de encaje transparente luciendo sus llamativas curvas. 2 de 12 Applications Ver Todo 2002 Image zoom Jean-Paul Aussenard/Getty Images Los pantalones a la cadera solían ser los predilectos de la actriz como este que lució con un crop top negro con vuelos, bolso de la marca Louis Vuitton y tacones marrones. 3 de 12 Applications Ver Todo Anuncio 2003 Image zoom J. Emilio Flores/Getty Images Muy juvenil y coqueta vimos llegar a a la actriz a una alfombra roja en Los Ángeles, California, luciendo un top negro con hombros al descubierto, pantalones anchos a la cadera y botines con estampado en tonos verde oliva, marrón y nude. 4 de 12 Applications Ver Todo 2004 Image zoom SGranitz/Getty Images Con este vestido de vuelos color turquesa llegó a la premier de la película "Soul Plane" en Los Angeles, California. 5 de 12 Applications Ver Todo 2005 Image zoom James Devaney/Getty Images Con este vestido rojo con escote V, melena negra y un maquillaje natural vimos a la actriz llegar a un evento. 6 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2008 Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images La colombiana se robó las miradas de todos durante el 16th Annual Academy Awards Elton John After Party cuando llegó luciendo este vestido verde pino de hombros al descubierto y escote sexy. 7 de 12 Applications Ver Todo 2013 Image zoom Kevin Mazur/Getty Images Luciendo un poco más delgada pero sin perder la belleza captamos a la actriz en la alfombra de los 19th Annual Screen Actors Guild Awards con este vestido color perla de hombros al descubierto y corte en la pierna. 8 de 12 Applications Ver Todo 2016 Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images Con una media cola de caballo y vestido color hueso con detalles plateados de Versace vimos a la actriz lucir sus envidiables curvas. 9 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2018 Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Como toda una muñeca lució la colombiana con este vestido strapless lleno de vuelos de Oscar de la Renta que combinó con un bolso de la marca Chanel y tacones negros de plataforma. ¡Bella! 10 de 12 Applications Ver Todo 2020 Image zoom Taylor Hill/Getty Images La actriz optó por este vestido strapless lleno de brillo de Dolce & Gabbana y un labial rojo coqueto para asistir al 2020 Vanity Fair Oscar Party. 11 de 12 Applications Ver Todo 2020 Image zoom The Grosby Group Juvenil y fabulosa lució la actriz durante un paseo por las calles de Los Angeles con un top blanco, suéter azul, pantalones de mezclilla y tacones negros de plataforma. ¡Los años no pasan por ella! La actriz sigue luciendo radiante y fabulosa a sus 47 años. 12 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View All 1 of 12 1999 2 of 12 2000 3 of 12 2002 4 of 12 2003 5 of 12 2004 6 of 12 2005 7 of 12 2008 8 of 12 2013 9 of 12 2016 10 of 12 2018 11 of 12 2020 12 of 12 2020

Close View image La evolución de estilo de Sofía Vergara a través de los años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.