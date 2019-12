La evolución de estilo de Eiza González a través de los años By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES Mira la transformación de estilo de la bella mexicana quien sigue sorprendiéndonos look tras look. Empezar galería Minifalda Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES Eiza Gonzáles siempre ha sido una amante de la moda y así la vimos en la alfombra de Premios Juventud en el 2009 luciendo una minifalda muy sexy acompañada con tacones negros y un top negro manga larga. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Vestido Blanco Image zoom PHOTO: JOHN PARRA/GETTY IMAGES A la bella Mexicana siempre le ha gustado vestirse de blanco. 2 de 10 Applications Ver Todo Conjuntos Image zoom PHOTO: VICTOR CHAVEZ/GETTY IMAGES No cabe duda de que los conjutos de chaqueta y pantalones le lucen muy bien a Eiza quien los ha usado desde sus comienzos. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Pink vibes Image zoom PHOTO: LUIS ORTIZ/GETTY IMAGES En el 2012, la actriz y cantante también lució este conjunto rosado luciendo sus esculturales piernas. 4 de 10 Applications Ver Todo Vibras de verano Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES En el 2013, Eiza llego a la alfombra de Premios Juventud con un look muy de verano y juvenil. 5 de 10 Applications Ver Todo Festival de Coachella 2015 Image zoom PHOTO: LIGHT BRIGADE/GETTY IMAGES Eiza también se unió a la fiebre del popular festival de Coachella en el 2015 con un look super juvenil. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Una diva Image zoom PHOTO: AXEL KOESTER/GETTY IMAGES A pesar de tener un estilo muy juvenil, la actriz y cantante también tiene su lado muy sofisticado y así de regia lució para un evento en el 2016. 7 de 10 Applications Ver Todo Fashionista Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES Eiza siempre nos deja boquiabiertos con sus looks muy juveniles luciendo su figura escultural. 8 de 10 Applications Ver Todo Pelo corto Image zoom PHOTO: MICHAEL LOCCISANO/GETTY IMAGES Si hay alguien que sabe hacer que el pelo corto se vea super cool es Eiza González. Así no los demostró con este look de pantalón de piel con un top de cuello alto y un bolso rojo. ¡Bella! 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement 2019 Image zoom PHOTO: RACHEL LUNA/GETTY IMAGES La cantante y actriz sigue sorprendiéndonos look tras look y así lució el mes pasado durante un evento de HBO en California. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image La evolución de estilo de Eiza González a través de los años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.