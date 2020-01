La evolución de estilo de Chiquis Rivera a través de los años By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next PHOTO: JC OLIVERA/GETTY IMAGES Desde sus inicios, la cantante de ascendencia mexicana siempre ha demostrado ser muy auténtica en su manera de vestir — mira cómo ha cambiado su estilo a través de los años Empezar galería 2011 Image zoom PHOTO: JC OLIVERA/GETTY IMAGES A Chiquis siempre le han gustado los colores y así fue como la vimos en un evento en el 2011. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement 2012 Image zoom PHOTO: ALBERTO E. RODRIGUEZ/GETTY IMAGES Una de las cosas que más caracteriza a Chiquis es su contagiosa sonrisa con la que siempre la hemos visto. 2 de 10 Applications Ver Todo 2012 Image zoom PHOTO: JONATHAN LEIBSON/GETTY IMAGES En el 2012 también la vimos luciendo este conjunto azul acompañado con un peinado muy sofisticado, ¿se recuerdan? 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement 2015 Image zoom PHOTO: LUIS GUERRA/THE GROSBY GROUP En el 2015 Chiquis promocionó su libro,"Perdón"en Nueva York en donde llegó luciendo este look super juvenil. 4 de 10 Applications Ver Todo 2014 Image zoom PHOTO: MICHAEL BUCKNER/GETTY IMAGES Con este espectacular vestido con plumas alrededor del cuello llegó Chiquis a el Festival Fiesta Latina de iHeartRadio en California. 5 de 10 Applications Ver Todo 2015 Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES Como de costumbre, la cantante hizo su entrada triunfal durante Premios Lo Nuestro donde nos dejo boquiabiertos con este look. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement 2016 Image zoom PHOTO: TARA ZIEMBA/GETTY IMAGES Chiquis nos sorprendió con un tono de cabello más claro y luciendo sus espectaculares curvas en este mini vestido durante un evento en el 2016. 7 de 10 Applications Ver Todo 2017 Image zoom PHOTO: EDDIE SAKAKI/THE GROSBY GROUP De mini vestidos a vestidos de gala, la bella Mexicana siempre nos deja boquiabiertos con sus looks. 8 de 10 Applications Ver Todo 2019 Image zoom PHOTO: JESSE GRANT/GETTY IMAGES Chiquis no se quedo atrás y se sumo a la tendencia del pelo corto. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement 2019 Image zoom PHOTO: OMAR VEGA/GETTY IMAGES Años más tarde, la cantante y actriz sigue sorprendiéndonos con su estilo de moda y así lució hace un par de semanas durante los Premios de la Radio. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View All 1 of 10 2011 2 of 10 2012 3 of 10 2012 4 of 10 2015 5 of 10 2014 6 of 10 2015 7 of 10 2016 8 of 10 2017 9 of 10 2019 10 of 10 2019

Close View image La evolución de estilo de Chiquis Rivera a través de los años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.