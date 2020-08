Los 3 secretos de Lola Ponce para lucir este cuerpazo La argentina nos ha confesado cómo lo hace y verás que tú también puedes copiarle la fórmula Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Definitivamente Lola Ponce está más en forma que nunca. ¡Incluso con los meses de confinamiento en casa! Ya vimos el baile-entrenamiento de 7 minutos que ha diseñado, pero después de ver las vacaciones a pie de playa de la actriz y cantante argentina presumiendo de tipazo en bikini en Instagram, hemos tenido que preguntarle a la artista cómo lo hace y esto es lo que nos ha contado. Toma nota. ¿Te has apuntado a la dieta Keto? Necesitaba una alimentación con más energía y alimentos saludables, y baja en harinas. Siempre, pero especialmente en verano, todas queremos sentirnos y vernos mejor y, la verdad, es que esto me energiza y es muy saludable. ¿Y en qué consiste el keto margarita, la bebida de la que hablas en tus redes? No tomo alcohol durante la semana, pero este es mi drink del fin de semana... jajaja. Mi prima, [que es] médico me la aconsejó ¡y me encantó! Es súper liviana. [Lleva] Tequila, hielo, limón y un poquito de edulcorante natural. Súper fresh y deliciosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuáles han sido tus claves para verte tan bien en bikini? Seguir entrenando desde casa fue fundamental. [También] Piscis [la aplicación de fitness y nutrición que ha creado su marido] es maravillosa. Tiene ejercicios funcionales con tu propio peso, tu propia música, se puede hacer desde casa, además con entrenador de lujo: Aaron Díaz. Se la recomiendo, ¡es maravillosa! Vas sintiendo la energía y el cambio positivo en tu cuerpo día a día. ¿Qué ha sido lo más difícil o el principal reto hasta alcanzar tu objetivo? Lo más difícil fue abandonar las pastas por un periodo. ¡Las amo! Pero bueno, si queremos lograr algo tenemos que esforzarnos. Igual el objetivo siempre es sentirnos bien, tener una dieta equilibrada, ¡y vivir a tope!

