La nueva corona de Miss Universo está valorada en 5.3 millones de dólares y es la más cara de la historia La impresionante corona tiene una base de diamantes y un gran zafiro de 45.14 quilates. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se habla del Miss Universo se habla de uno de los shows más importantes y vistos por los latinos tanto en Estados Unidos como en los países latinoamericanos, y no es para menos. A través de los años son varias las hermosas mujeres latinas que han sido coronadas en esta gran noche, entre ellas Amelia Vega de República Dominicana, Bárbara Palacios de Venezuela y Zuleyka Rivera de Puerto Rico, entre muchas otras. La realidad es que los certámenes de belleza, en especial este, son parte de nuestro ADN. Este año, la elección de la nueva reina universal se llevará a cabo el próximo 17 de enero en Nueva Orleans, Luisiana y como cada año contará con la participación de decenas de chicas de diferentes países del mundo, quienes competirán por llevar la importante corona y representar orgullosamente su país. Es precisamente esa la que este año está dando mucho de qué hablar. Y es que este año hay una nueva, la cual es más costosa. La nueva corona fue bautizada con el nombre de Force for Good (Fuerza para el bien), tiene 993 piedras preciosas, la base está compuesta por diamantes y la parte más alta tiene un zafiro de 45.14 quilates que representa buena voluntad y esperanza para el futuro. Lo más impresionante es que está valorada en $5.3 millones, convirtiéndose en la corona de Miss Universo más cara de la historia. Eso sí, contrario a lo que muchos creen, este preciado accesorio no le pertenece a la chica que resulta ganadora, sino a la organización. La nueva reina tendrá oportunidad de usarla en los eventos más importantes durante su año de reinado. Luego esta pasa nuevamente a las manos de los organizadores del certamen. La reina se queda con una corona menos costosa. Corona de Miss Universo Credit: Instagram/Miss Universe

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La nueva corona de Miss Universo está valorada en 5.3 millones de dólares y es la más cara de la historia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.