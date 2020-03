La compañía detrás de Kylie Cosmetics y Gucci regalará gel desinfectante a los hospitales By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus se ha propagado de una manera inesperada por algunas de las ciudades del mundo y son muchas las industrias que han sido afectadas, entre ellas las industrias de la moda y la belleza. Y es que desde que empezó la Semana de la moda de Milán vimos los estragos que la epidemia estaba causando cuando varios diseñadores decidieron cancelar o llevar a cabo a puerta cerrada sus desfiles. Desde entonces son muchos los desfiles de moda, a llevarse a cabo en los próximos meses, han sido cancelados. También todas las tiendas, incluyendo las tiendas departamentales más importantes al igual que las de lujo, han cerrado sus puertas hasta nuevo aviso. Pero no podemos negar que los que más están expuestos y de paso lo más afectados por todo esto son las personas que trabajan en los hospitales. Por eso la industria de la moda quiere ayudar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días que informamos acerca de la iniciativa que tuvo la compañía que tiene marcas como Givenchy y Christian Dior, había anunciado que usaría los laboratorios dónde hacen perfumes y cosméticos, para elaborar gel desinfectante para las autoridades francesas y los hospitales públicos. Ahora otra importante compañía ha decidido hacer lo mismo en Estados Unidos. Hablamos de Coty Inc., dueña de marcas como CoverGirl, Gucci, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Bond y Kylie Cosmetics, anunció que usará sus instalaciones de manufacturación para hacer gel desinfectante para regalar a las personas que trabajan en hospitales y en los servicios de emergencia. “Coty está ajustando la producción de algunas de sus instalaciones de manufacturación para poder proveer gel antibacterial de manera gratuita al personal médico y a las personas que trabajan en los servicios de emergencia que es dónde más se necesitan”, dice el comunicado que envió la compañía. “Nos queremos mantener cerca de nuestra comunidad durante este tiempo extremadamente desafiante”. ¡Bravo! Advertisement

