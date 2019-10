Recrea la coleta más elegante de la pasarela desde casa Sigue este sencillo paso a paso para conseguir este look ideal para las fiestas que ya están a la vuelta de la esquina. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Quién dijo que la cola era un peinado casual? En el desfile de otoño de Badgley Mischka, las modelos deslumbraron con elegantes coletas llenas de glamour. Aprende a recrearlas con las pautas del estilista de cabello nicaragüense Franz Muñoz @makeupbyfranz. “En primer lugar seca todo el cabello con la ayuda de algún producto que controle el efecto erizado”, explica el peluquero y comentarista de Despierta América. “Después separa un mechón de la parte de adelante y haz una cola con el resto del pelo. Usa una cera para controlar los cabellos rebeldes de los lados”. Image zoom Mike Coppola/Getty Images for NYFW: The Shows SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Uno de los detalles más bonitos y que le dan un aire 50´s al look es la onda casi tipo tirabuzón de la coleta. “Utiliza una tenaza de 1 pulgada [de grosor] para hacer unas ondas en la cola y así crear movimiento”, indica el experto en belleza para conseguir estas ondas que puedes ver con detalle a continuación. Image zoom El peluquero aconseja batir o cardar el mechón de delante que separaste al comienzo del proceso para crear volumen en la raíz. “Después péinalo hacia un lado y únelo a la cola”. ¿El toque final? Para conseguir un peinado de fiesta como este, que además juega con el volumen en la base y el movimiento en la parte trasera, es absolutamente imprescindible usar laca para conseguir ese efecto y para que aguante el resultado. Image zoom Cortesía de la marca El experto recomienda usar también un suero antifrizz para conseguir un secado más rápido (Jump Start Quick Dry Blowout Serum, de Drybar. $29. thedrybar.com) y una crema de peinado tipo cera (Sumotech, de Bumble and Bumble. $29. bumbleandbumble.com). Advertisement EDIT POST

