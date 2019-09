La colección de maquillaje de Kylie Jenner y Balmain que todos los fashionistas van a querer ¡No para! No damos a basto con la cantidad de lanzamientos de esta chica, pero este promete ser uno de los más fuertes de la temporada. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde barras de labios a cosméticos para el cuidado de la piel , todas los lanzamientos en materia de belleza que ha estrenado la menor del clan Kardashian se convierten en un éxito automático. Después de filtrarse la noticia de que tiene intención de lanzar su propia marca de ropa y accesorios para bebés y agotar las existencias de su primera línea de para el cuidado de la piel menos de una semana después de estrenarla, la jovencísima multimillonaria acaba de comunicar en Instagram su nuevo lanzamiento, esta vez de pasarela ni más ni menos. Se trata de una colección de maquillaje diseñada en colaboración con Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, que se inspira en este look que lució Jenner en la pasada edición de los Grammy. Image zoom Amy Sussman/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Siempre he sido muy fan del trabajo de Olivier en Balmain. Sus diseños son únicos y cuando llevo una de sus piezas me siento segura de mí misma y guapa, y así es como quiero que se sientan mis fans cuando llevan mis cosméticos”, ha escrito Jenner en un comunicado a la prensa. La estrella de Keeping Up With the Kardashians, ha confesado también que el proyecto lleva cocinándose un año. “Olivier y yo decidimos crear esta increíble colección de maquillaje que se usara exclusivamente en el desfile de primavera-verano de Balmain en la semana de la moda de París, y me siento super honrada de poder trabajar con él para crear los looks del show […]”. El desfile tendrá lugar en la ópera de Paris este viernes y la línea de maquillaje se pondrá a la venta inmediatamente después en la web kyliecosmetics.com. La línea se compone de un gloss para los labios, un kit de 3 labiales, una paleta de sombras y dos kits de labiales más, con precios que van de los $16 a los $75. ¡Qué ganas de ver los looks de belleza!

