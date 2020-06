El look del día - junio 23, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/La Chiquibaby Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la Covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Cardi B Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain Para celebrar el Día del padre junto a su pareja, la artista se puso este sexy minivestido verde estampado que dejaba ver sus curvas. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Image zoom Instagram/Clarissa Molina Supercoqueta lució la presentadora con este este look de minifalda crema y croptop con estampado tropical. 2 de 10 Applications Ver Todo La Chiquibaby Image zoom Instagram/La Chiquibaby Nos encantó este elegante vestido que blanco con falda plisada que hacía ver muy elegante a la presentadora. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Fina y elegante lució la presentadora con este fabuloso minivestido con cuello halter. 4 de 10 Applications Ver Todo Inés Gómez Mont Image zoom Instagram/Ines Gómez Mont Como toda una adolescente lució la presentadora mexicana con este jumpsuit estampado. 5 de 10 Applications Ver Todo Lili Estefan Image zoom Instagram/Lili Estefan Después de unos días libres, la querida flaca regresó a los estudios de El gordo y la flaca (Univision), ataviada con este coqueto minivestido estampado que combinó con sandalias azul real atadas al tobillo. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Image zoom Instagram/Programa Hoy Chic y fabulosa lució la presentadora con este look de pantalón corto y blusa negra asimétrica. 7 de 10 Applications Ver Todo Marisol González Image zoom Instagram/Marisol González Fabulosa lució la presentadora mexicana con este vestido rojo con mangas tipo globo, que complementó con zapatos negros de punta. 8 de 10 Applications Ver Todo Migbelis Castellanos Image zoom Instagram/Migbelis Castellanos Este vestido de un solo hombro con lunares, hizo que la presentadora luciera muy fina y elegante. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Image zoom La actriz salió a dar un paseo por las calles de Hollywood ataviada con este coqueto jumpsuit estampado. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

