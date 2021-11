La Chiquibaby deslumbra con su figura de escándalo: "Nadie diría que acabas de parir" La presentadora lució un mini top que dejó al descubierto su cintura perfecta y abdomen de acero apenas tres meses después de haber sido mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de agosto la Chiquibaby daba la bienvenida al mayor regalo de su vida, su hijita Capri Blu. Después de poco más de dos meses en casa, ya está de vuelta en su segundo hogar, el plató de Hoy día desde donde ha dejado a todos impactados. Y no solo por su gracia de siempre, también por ese glow de mamá que emana y el cuerpazo que se gasta a tan solo tres meses de haber dado a luz. Durante un encuentro con sus compañeros de trabajo, la mexicana lució un sexy modelito que dejó al descubierto su barriguita plana y de lo más tersa. ¿Cómo lo hizo? Eso mismo le han preguntado sus seguidores. Chiquibaby Chiquibaby | Credit: IG/Chiquibaby Los comentarios y piropos sobre su impresionante figura se dispararon al ver el tipito que se le había quedado a la querida presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nadie diría que acabas de parir", "Estás espectacular después del bebé", "Ya no tienes pancita", escribieron tan solo algunos halagándola. Su reincorporación al programa matinal de Telemundo ha traído la frescura y ese sentido del humor que solo Stephanie Himonidis tiene. No ha parado de hacer reels, de bailar, de reír y, sobre todo, de lucir de lo más sexy. ¿Los tips, para cuándo?

