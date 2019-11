Descubre la historia de la chaqueta más cara vendida en una subasta La popularizó el líder de la banda Nirvana a principios de los 90 y este fin de semana se ha vendido por más de $300,000, ¡y sin lavar! By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kurt Cobain, el líder de la banda de rock Nirvana, solo la llevó puesta poco más de medio minuto, pero la chaqueta verde que lució en el mítico concierto "Unplugged" que grabó para la MTV en 1993 se ha convertido en un verdadero objeto de culto. Después de pasar por varios dueños la prenda se vendió el sábado por $334,000 en la casa de subastas Juliens Auctions, convirtiéndose en la chaqueta más cara jamás vendida en una subasta. "Es muy importante que no la laváramos [antes de venderla]", ha declarado un representante de la casa de subastas a la revista Rolling Stone. Image zoom Gety Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el reporte de la revista musical, lo más probable es que Cobain, que se suicidó el 5 de abril de 1994 a los 27 años de edad, encontrara la chaqueta en alguna tienda de ropa de segunda mano donde solía comprar. Esta es de la marca Manhattan Industries, que fue absorbida por Perry Ellis en los 80. Tras la muerte del cantante su viuda, Courtney Love, regaló la chaqueta a una amiga de la familia, Jakie Farry. Años después la prenda salió a subasta por primera vez en 2015 y se vendió por $135,000. La chaqueta está hecha con lana de mohair, le falta un botón y aún conserva quemaduras de cigarrillos y hasta unas manchas en el bolsillo derecho, que no se sabe exactamente si son de vómito o de chocolate. Y tú, ¿pagarías una cantidad así por tener la prenda de tu ídolo? Advertisement

