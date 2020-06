La CFDA se pronuncia en contra del racismo y hace cambios inmediatos en el mundo de la moda La organización acaba de lanzar cuatro iniciativas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Debido a la reciente muerte de George Floyd a manos de un policía, hemos visto como miles de personas alrededor del país se han unido para pedir justicia y un paro al racismo que siguen sufriendo los afroamericanos. Hemos visto cientos de protestas pacíficas en algunas de las ciudades más importante de Estados Unidos, al igual que alrededor del mundo. Esas demostraciones de solidaridad también se extendieron a las redes sociales y son muchas las marcas de belleza que se han unido a la lucha. Ahora la industria de la moda también dice presente para que de una vez por toda se vean cambios positivos en todos los ámbitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Consejo de diseñadores de moda de América (CFDA por sus siglas en inglés), ha puesto en marca cuatro iniciativas que los ayudarán a tener un mejor entendimiento del racismo en el mundo de la moda y que además le permitirán tener más diversidad y apoyo a los diseñadores afroamericanos. “Tener una voz clara y hablar en contra del racismo y el odio, es el primer paso, pero no es suficiente. Este es un momento inmensamente perturbador que nos afecta a todos”, dijo el diseñador Tom Ford, uno de los miembros de dicha organización, en un comunicado que se publicó en la cuenta de Instagram de la CFDA. “No es suficiente solamente decir que nosotros apoyamos a los que están siendo discriminados, [también] necesitamos hacer algo”. Entre las iniciativas que tomará de inmediato la organización, está la creación de un departamento encargado de posicionar talento de la raza negra en diferentes sectores de la industria de la moda para que así haya un mejor balance, además de la implementación de un programa de apoyo enfocado en abrirle las puertas a los jóvenes que quieren pertenecer a la industria ofreciéndoles pasantías en algunas de las mejores compañías, al igual que trabajos a los que recientemente se hayan graduado. “Incitamos a todos los miembros de la CFDA que se aseguren que sus compañías tengan un balance de razas entre sus empleados y los retamos a que se aseguren que los productos que tienen en sus diferentes marcas sean representativos al talento de la raza negra que tenemos en la industria”.

Close Share options

Close View image La CFDA se pronuncia en contra del racismo y hace cambios inmediatos en el mundo de la moda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.