Gracias a la serie La casa de papel estos jumpsuits se han puesto muy de moda La mejor opción para lucir regia cuando termine la cuarentena By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien estamos en cuarentena y la cierto es que la mayoría de los estadounidenses no salen más que a comprar comida o a caminar su perro, no podemos olvidarnos que esto pasará y cuando eso suceda vamos a tener muchas ganas de salir en todo momento a disfrutar de las ricas temperaturas de la primavera. Para eso debemos tener nuestros atuendos preparados y una pieza que se ha vuelto a poner muy de moda es el jumpsuit o enterizo y todo gracias a la popular serie de Netflix, La casa de papel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie española, que hoy estrena su cuarta temporada en dicha plataforma, se caracteriza por el jumpsuit rojo que usan los personajes, uno que se ha vuelto tan popular que incluso hay gente usándolo y muchos otros lo han elegido, junto a la careta, como su disfraz de Halloween. De hecho, hemos visto como algunos han comprado el ahora famoso jumpsuit rojo, disponible en amazon, para usarlo como un artículo de protección para el coronavirus. El hecho es que, por más que amamos la serie no vamos a salir a un happy hour o a una cena disfrazadas. Pero sí podemos salir con un jumpsuit, y esos los podemos encontrar en algunos de nuestros site favoritos. Image zoom No More Games Red Jumpsuit, de Red Red Boutique. $44. Reddressboutique.com. Image zoom Cortesía Off Shoulder Plisse Jumpsuit in red, de Outrageous Fortune. $41.50 de Asos.com. Image zoom Cortesía O-Ring Wrap Front Jumpsuit, de Express. $88. Express.com. Image zoom Halter Wide Leg Jumpsuit, de Julia Jordan. $138. Nordstrom.com. Image zoom Strappy Wide Leg Jumpsuit, de Scarlet Rocks. $64. Asos.com. Por eso nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones y encontramos muchas bellezas. Así que además de devorarte la nueva temporada de La casa de papel, saca tiempo para comprarte algunos de estos modelitos. Recuerda que muy pronto los vas a necesitar. Advertisement

