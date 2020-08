La cantante Tony Braxton usa un vibrador para hacerse masajes faciales ¡En serio! La artista asegura que solo lo usa en el rostro Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una buena rutina de belleza que incluya los productos adecuados es importante para mantener un rostro radiante, eso todos lo sabemos. También sabemos que lo más importante para alejar las arrugas es usar protector solar todos los días, incluso en los días más nublados. La verdad es que nada es mucho cuando de mantener una piel fresca y juvenil se trata. Por eso cuando se puso de moda el masaje facial, fueron muchas las chicas que corrieron a aprender esta nueva técnica que promete aumentar la producción de colágeno, ayuda a reducir el estrés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También salieron al mercado varias herramientas que ayudan con este proceso. La mayoría de estas herramientas imitan el drenaje linfático que te hacen en los spas, por eso algunas de ellas vibran porque esas vibraciones ayudan a que el tratamiento sea un poco más efectivo. Por eso la cantante Tony Braxton asumió que cualquier cosa que vibre puede funcionar. Y cuando decimos cualquier cosa, hablamos de los más inesperado. Resulta que la artista publicó un video en su cuenta de Twitter en dónde hablaba de su herramienta de belleza secreta, que era nada más y nada menos que un vibrador. ¡Omg! “¿Mi verdadero secreto de belleza? Sí ok es un vibrador, pero solo lo uso en mi cara, de verdad”, escribió Braxton junto a un video en el que muestra cómo lo usa. “Tiene tres configuraciones, pero no les recomiendo que lo pongan en el número 3”. La cantante explica que el aparto hace que su piel se sienta como con un hormigueo y que además ayuda a activar los músculos del rostro. Braxton confiesa que también le gusta ponerlo en el refrigerador justo antes de usarlo en el área de los ojos, tal y como se puede apreciar en el video.Sin duda alguna, solo se necesita tener imaginación para sacarle provecho a todo lo que tienes en casa. ¿Usarías un vibrador para el rostro?

