La cantante Anaís se rapó la cabeza y parece otra persona Te enternecerá la razón detrás de su decisión. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien la cuarentena hizo que varias famosas tomaran la secadora y las tijeras en mano, para resolver algunas de las necesidades que tenían con su cabello. Sin embargo, muchas otras no tuvieron el valor de hacerse ningún cambio drástico hasta que tuvieron acceso a su peluquero de cabecera. Eso sí, en el momento es que los salones abrieron sus puertas, fueron varias las celebridades que decidieron hacerse un cambio de look para darle la bienvenida a esta nueva etapa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel Díaz, Jacqueline Bracamontes, Clarissa Molina fueron algunas de las que se aventaron a cambiarse ya sea el color de pelo o el corte. Otra que también hizo lo mismo fue la Anaís. Sin embargo, su cambio fue superdrástico y dejó a sus seguidores boquiabiertos. Resulta que la cantante dominicana, mejor conocida como la ganadora de la segunda temporada del show de telerrealidad Objetivo Fama, se rapó la cabeza y ahora luce increíblemente diferente. Pero su cambio lo hizo por una razón muy tierna y poderosa. “En honor a mi segunda madre que tiene cáncer”, escribió la artista junto a una foto del momento en que un peluquero terminaba de raparle toda su cabellera. Por mucho tiempo, la cantante usó extensiones y hasta pelucas, pero últimamente la habíamos visto con su cabello natural, el cual le llegaba a los hombros. El hecho es que estamos acostumbrados a ver cómo la cantante cambia de imagen, pero nunca la habíamos visto hacer algo tan drástico. Recientemente Anaís hizo un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que habló abiertamente acerca de su salud mental. Según sus propias palabras, sufre de bipolaridad y ansiedad, lo que hace unos meses la llevó a ser internada en un hospital de salud mental. Ahora la artista se encuentra en casa y disfrutando de esta nueva etapa con la cabeza rapada, que la verdad no le queda nada mal. Te deseamos todo lo mejor Anaís.

