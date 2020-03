La campaña de belleza pro inmigrantes que te va a conmover By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Sabías que desde 2018 alrededor de 2,600 niños han sido separados de sus familias en el proceso de inmigrar a EEEUU? Este lamentable dato que ha compartido la marca de jabones Lush es uno de los motivos que les llevó a crear la campaña Freedom of Movement, con la que pretenden llamar la atención sobre "la naturaleza inhumana del sistema de inmigración de EEUU y pedir igualdad, unidad, dignidad, seguridad y libertad para todos aquellos que emigran a América del norte sin excepción", explican en un comunicado. A través de esta campaña en la que han colaborado con organizaciones como United We Dream, Community Change y Mijente, la compañía pretende conseguir $350,000 para apoyar a estas y otras ONGs que trabajan en el terreno defendiendo los derechos humanos de estos inmigrantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si quieres participar lo único que tienes que hacer es comprar la barrita de jabón en edición limitada que han bautizado "Mi casa es su casa" que está disponible desde el 2 de marzo por "6,95 en las tiendas Lush y online. El 100 por ciento de los beneficios se donará a estas organizaciones. Además, la marca ha colaborado con creativos indocumentados como Armando Ibañez, director de cine originario de Acapulco, México, que ha dirigido un documental corto para Lush que ahonda sobre lo que significa realmente vivir como indocumentado en EEUU en 2020. "Freedom for All: Undocumented in the United States" busca ponerle una cara humana a la palabra "inmigrante" y mostrar así lo importante qué es garantizar seguridad a las personas indocumentadas. Si quieres más información sobre la campaña y este tema que nos toca tan de cerca, puedes encontrar todos los detalles en su web: lushusa.com/freetomove Advertisement

