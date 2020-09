¡Oh no! La cadena de tiendas Century 21 cerrará todos sus establecimientos La compañía cuenta con 13 tiendas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los últimos tres años han sido superdifíciles para populares tiendas por departamentos que debido a las bajas ventas tuvieron que declararse en bancarrota y cerrar muchos de sus establecimientos. Cadenas de tiendas como Sears, Kmart, Forever 21 y Lord & Taylor se han visto afectadas con el cambio tan grande que han sufrido los comercios de este sector. El 2020 empezó mal para algunas tiendas como Macy’s que en enero anunció que cerraría varios de sus establecimientos y lamentablemente debido a la situación que estamos pasando por la COVID-19, muchas otras compañías ya se han visto afectadas, entre ellas J Crew, Neiman Marcus y JC Penney, entre otras. Ahora lamentablemente le tocó el turno a Century 21. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La popular tienda por departamentos acaba de declararse en bancarrota y anunció que cerrará todos sus establecimientos. La tienda, que tiene zapatos, ropa para niños y adultos, zapatos, ropa interior, decoración para el hogar y hasta comida, es conocida entre los turistas por los increíbles precios que tiene en piezas de marcas prestigiosas como Louis Vuitton, Gucci, Prada y muchas otras, además de otros artículos de excelente calidad con precios incomparables. “Ahora ya no tenemos ninguna otra alternativa y tendremos que cerrar nuestro querido negocio familiar”, dijo en un comunicado Raymond Gindi, presidente de la compañía. “Nuestros aseguradores, a quienes a través de los años le hemos pagado significativas sumas para que nos protegieran en situaciones como la que estamos viviendo hoy, nos han dado la espalda en el momento para crítico para nosotros”. El establecimiento de Century 21 fue abierto en 1961 en Manhattan, y hoy en día existen 13 tiendas, algunas en Nueva York, otras los estados de New Jersey, Pensilvania y Florida. La compañía todavía no ha anunciado cuándo empezará a cerrar sus establecimientos, pero dadas las circunstancias, es muy posible que suceda muy pronto.

