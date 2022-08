Esta brocha te ayuda a aplicar el corrector a la perfección El corrector luce tan bien que no acentúa las líneas de expresión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es cierto que para obtener un maquillaje perfecto es necesario encontrar los productos adecuados, en especial la base que te deje la piel como porcelana. Eso sí, no importa lo bueno que sean esos productos, si no cuentas con las herramientas adecuadas para aplicarlos. De hecho, tener la brocha perfecta hace una gran diferencia. Es cierto que en los últimos años, las esponjas se han vuelto muy populares, pero las brochas son las que siempre eligen los expertos y maquillistas de los famosos, y por algo será. Existen brochas específicas para cada producto de la cara. Incluso hasta para los productos que usas en el cuerpo. De hecho, también puedes encontrar herramientas para aplicar las cremas para el cuidado de la piel. Ahora bien, uno de los productos que más gusta usar es el corrector porque además de que puede ayudar a cubrir las ojeras, le da ese acabado perfecto a cualquier look de maquillaje. Sabemos que encontrar un buen corrector es la clave para que esa área luzca radiante y perfecta, pero no nos podemos olvidar de la brocha que se necesita para que quede como queremos. A la hora de aplicar maquillaje, yo siempre opto por una esponja, pero hace unos meses empecé a usar una brocha para aplicar el corrector y tengo que admitir que estoy fascinada. Hablo de la Angle Concealer Brush, de Anisa, una herramienta que estoy feliz de haber descubierto. Está hecha con fibras veganas que son supersuaves, algo muy importante porque la piel en el área de los ojos es muy delicada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brocha para corrector Credit: Cortesía Lo mejor de todo es que difumina el producto a la perfección y evita que se acentúen las líneas de expresión, algo que estoy segura le encanta a muchas. Es superfácil de usar y debido a su forma, puedes cubrir perfectamente el área. Desde que la empecé a usar, he dejado a un lado la esponja y no me arrepiento. Trátala porque estoy segura de que te volverás fanática igual que yo. Esta brocha cuesta $28 y la encuentras en anisabeauty.com

