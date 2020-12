Close

La bordadora de los vestidos de novia de Kate Middleton y Meghan Markle está en la ruina La bordadora Chloe Savage está atravesando graves problemas financieros a causa de la pandemia Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chloe Savage es una bordadora profesional que ayudó a crear los icónicos vestidos nupciales de Kate Middleton y Meghan Markle. Debido a la situación económica ocasionada por la pandemia del coronavirus, ahora tiene problemas para alimentar a sus hijos y se enfrenta a la posibilidad de quedarse sin casa. "Está siendo horrible" dice Savage en exclusiva a la revista People desde su casa en un pueblo de Bristol, Inglaterra. "Todo nuestro trabajo se ha detenido literalmente en seco". "Mi hija de 14 años se está saltando comidas para ahorrar en el presupuesto para la comida" añade. "El estrés le está afectando y ha empezado a autolesionarse. Así que ahora asiste a los servicios infantiles de salud mental para recibir apoyo". Image zoom Credit: Carl de Souza/AFP via Getty Images Esta situación dista mucho de su papel en la celebración de las bodas reales de 2011 y 2018, cuando ayudó a dar vida a los vestidos de Kate y Meghan en la Escuela Real de Costura del palacio de Hampton Court. "Aplicamos todo el encaje del vestido y los zapatos" explica sobre su trabajo en el vestido de Kate de la firma Alexander McQueen y añade que también trabajó en su "liga de seda azul y encaje blanco". "Kate vino varias veces. Es encantadora. La típica novia vergonzosa" comparte Savage, quien estudió en la prestigiosa Escuela Lesage de París. "Estaba emocionada por el vestido, nerviosa por el día, nos preguntó que hacíamos cada uno... todo ese tipo de cosas". La duquesa de Cambridge optó sabiamente por dejar el meticuloso trabajo en manos de Savage y el resto de profesionales. "No cogió ni una aguja. ¡No confiaba en ella misma, no fuera a sangrar sobre el trabajo!". Image zoom Credit: Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images Aunque Savage estaba fuera de la oficina cuando Meghan Markle pasó para ver su vestido Givenchy antes de su boda con el príncipe Harry en 2018, fue responsable de coser a mano las amapolas californianas, el maíz, las flores de las Commonwealth y una amplia variedad de flores en el velo de la novia real. "Te daba una ceguera como la ocasionada por la nieve después de una hora o así porque estabas constantemente trabajando en blanco sobre blanco" recuerda sobre el laborioso proceso de bordar hilo blanco sobre tul de seda blanco. "Se te empieza a cruzar la vista después de un rato". Además de vestidos nupciales de la realeza, Savage ha trabajado mucho para teatro, televisión y casas de alta costura como Balenciaga o Victoria Beckham. Su trabajo también ha aparecido en películas de la saga Harry Potter y en numerosos eventos especiales relacionados con la compañías cinematográficas, como una chaqueta con un bordado de 007 para Daniel Craig. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de la pandemia, Savage, quien tiene otros dos hijos de 8 y 24 años, también trabajaba como conservadora para la organización National Trust, donde era responsable de 40,000 objetos textiles históricos. Desgraciadamente, todos estos proyectos empezaron a pararse desde que el Reino Unido comenzó los confinamientos en marzo. "En enero y febrero empezamos a ver como se suspendían muchos de nuestros contratos internacionales", comenta Savage. "El trabajo desapareció. La gente como la del National Trust nos dijo rápidamente que habría que posponer los proyectos porque sabían que iban a tener un agujero masivo en sus presupuestos". En lo que Savage describe como un "intento desesperado de parar la hemorragia de dinero" cerró su estudio, despidió a sus aprendices y tomó un préstamos de $30,000 ofrecido por el gobierno del Reino Unido para ayudar a los pequeños comercios durante la pandemia. El problema fue que el préstamos se fue casi por completo en costes relacionados con el negocio, como electricidad, materiales, anular el contrato de alquiler del estudio... Desde entonces ha aplicado cuatro veces para recibir ayuda social y económica, pero se la han denegado en todas las ocasiones. Image zoom Credit: GoFundMe Con muy pocos ingresos - Savage comenta que gana unas $250 al mes vendiendo kits de bordado- y gastos elevados, ha tenido que recurrir a sus padres, quienes están convirtiendo su garaje en un taller de trabajo y han vendido el adorado coche vintage de su padre. "Estamos en la posición de no pagar nuestras facturas por primera vez en la vida", expresa. "Puede que consigamos llegar a fin de año pero entonces tendremos que sentarnos, arrastrarnos ante nuestro casero y pedir que nos vaya retrasando el alquiler hasta que decida comenzar con el procedimiento de echarnos". Por el momento, Savage está enfocada en reformar el garaje de sus padres y "confiando en Dios" para que las negociaciones que tiene en marcha con HBO para un nuevo proyecto den sus frutos. "Puede que nos mantenga a flote si nada va mal", comenta. A pesar de estar tan lejos de la vida real como es posible imaginar, Savage también sabe que aunque puede que pase mucho tiempo hasta la siguiente boda de la realeza, quizá la familia real vuelva a contar con ella en algún momento gracias a sus habilidades. "Si cuando cambiemos de monarca hay que hacer un traje de coronación para quien quiera que sea el siguiente", comparte Savage, quien firmo el acta de secretos oficiales del Reino Unido en ambas bodas, para mantener la inmensa privacidad alrededor de los vestidos, "yo sabré con mucho adelante quien es el elegido". Se ha establecido una página en GoFundMe para recaudar fondos y ayudar con la manutención de Savage y su familia.

