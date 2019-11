La actriz venezolana Catherine Fulop protagoniza desnudo integral ¡a los 54 años! Una de las reinas de las telenovelas de los años 90 ha mostrado su cuerpazo al natural sin ropa y con una manzana como único accesorio. ¡Impactante! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue una de las grandes damas de las telenovelas en los 90, conquistando países como España e Italia con sus historias de amor y desamor en Abigaíl o Mundo de fieras. Apenas pasaba los veinte años y su bello rostro se coló en los hogares haciéndonos cómplices de sus romances en la ficción. Casi tres décadas después, Catherine Fulop sigue más bella y activa que nunca. Quizás no en el mundo de la televisión pero sí como mujer emprendedora que se cuida y mantiene una figura que nada tiene que envidiar a la veinteañera de la que hablábamos antes. La venezolana se ha quitado la ropa a los 54 años y ha provocado el caos, literalmente, con su cuerpazo al natural y en forma en la portada de la revista argentina Caras. Cuidarse y quererse es una forma de vida que ha adquirido y la mayor lección que ha aprendido con la madurez. La esposa de Osvaldo Sabatini posaba así con apenas una manzana como accesorio y veinte años después de haber protagonizado una portada parecida para la misma revista. Una imagen que en su momento causó furor y que comparada con la actual ¡no le tiene nada que envidiar! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de Pasionaria o Déjate querer, rodada en Argentina y donde conoció al amor de su vida y padre de sus dos hijas, ha reconocido a dicha publicación que entrena seis días a la semana, hace 200 abdominales diarios y se mantiene muy activa sexualmente, el mejor ejercicio de todos. Catherine no sólo se alimenta bien y cuida su cuerpo, también mima su espíritu como esposa, madre y, sobre todo, mujer. La actriz ha publicado recientemente el libro Espléndidas, donde habla de su crecimiento y estabilidad personal que es al final la clave para verse bien por fuera. ¡Gracias por esa buena onda querida! Advertisement EDIT POST

