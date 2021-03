Close

Kylie y Kendall Jenner graban un tutorial de belleza mientras beben tequila ¡y este es el resultado! Labial azul, colorete amarillo y exceso de sombras. Todo vale cuando mezclas maquillaje y alcohol. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las hermanas Kendall y Kylie Jenner siempre han demostrado estar muy unidas. Las benjaminas del clan Kardashian, exitosas en sus respectivas carreras, suelen entretenerse cuando pasan tiempo en familia. Así que una sesión de maquillaje mutuo para la serie Get ready with us que publica Kylie en su canal de Youtube, sonaba divertido. A diferencia de los videos que grabó con Kim y Kourtney Kardashian, esta vez, además de mucho maquillaje, también estuvo presente el nuevo tequila 818 que ha lanzado Kendall al mercado recientemente. Una mezcla, maquillaje y alcohol, de la que se pueden obtener resultados inesperados. Con estudiados looks de belleza en sus apariciones públicas y en las fotos que publican en sus redes sociales, no estamos acostumbradas a ver a las hermanas con cosméticos mal aplicados o extravagantes colores en el rostro. Pero ese fue precisamente el resultado de la sesión que de momento solo hemos podido ver en las historias de la Instagram de Kylie. Image zoom Credit: Instagram Con el hashtag #drunkgetreadywithme, la mamá de la pequeña Stormi mostró a su hermana Kendall aplicándose maquillaje, así como un despliegue de los diferentes tipos de tequila 818 como reposado, añejo y blanco, en un carrito preparado para degustar el licor típico mexicano. Image zoom Credit: Instagram No sabemos cuánto tequila consumieron las hermanas, pero en un momento de la grabación, mientras Kylie se moría de risa exclamó "¡Me oriné en los pantalones!". Y ambas acabaron riendo abrazadas, jugando y rodando por el suelo del estudio de grabación. Image zoom Credit: Instagram Image zoom Credit: Instagram Después, compartió una serie de videos en los que vimos a Kendall con una gran cantidad de rubor rosado a juego con la sombra de ojos y delineado de labios un poco exagerado. Un look alejado del glamour y la sencillez que normalmente desprende la modelo. La empresaria de belleza también mostró su look de maquillaje terminado. En su caso, un colorete rosado y amarillo, contrastaba con el labial azul aplicado con descuido, sombra de ojos rosa con brillos y un delineado cat eye. Sin duda, una apuesta arriesgada. Aunque bajo la influencia del tequila suponemos que las hermanas se verían divinas. Image zoom Credit: Instagram Tras terminar la filmación, la joven decidió pasar por un restaurante de comida rápida, pues tanto beber, maquillar y grabar le debió abrir el apetito. "La verdad es que no he estado en un McDonald's desde hace mucho tiempo. La última vez fue como dos semanas antes de tener a mi hija. Así que esto es realmente importante para mí porque amo McDonald's". ¿Qué ordenó? ¡10 piezas de nuggets de pollo picantes y cinnamon rolls! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La última en aparecer en la serie Get ready with us de Kylie, ha sido su hermana Kourtney Kardashian. En el video, publicado la semana pasada, la empresaria de belleza maquilla a la mayor del clan mientras hablan de la manera en la que están criando a sus hijos. Incluso le pidió consejos sobre maternidad. Al finalizar, Kardashian alabó el arte de su hermana pequeña maquillando. "Me siento mucho mejor, como una persona totalmente nueva". Solo nos queda esperar a que comparta su vídeo con Kendall ¡si finalmente aprueba el resultado!

