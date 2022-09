Kylie y Kendall Jenner, preocupadas por la extrema pérdida de peso de su hermana Khloé Kardashian Las menores del clan expresaron su preocupación por la salud de su hermana, quien atraviesa un delicado momento personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No están siendo tiempos fáciles para Khloé Kardashian. La socialité vive un momento personal muy duro y con gran exposición pública. Mientras está feliz por la llegada de su segundo hijo vía vientre subrogado con su expareja Tristan Thompson, padre de su hija True, hemos conocido que el jugador de la NBA sabía que iba a ser padre con otra mujer días antes de comenzar el proceso de embarazo subrogado. Una situación que cualquier persona tendría problemas para gestionar emocionalmente, a lo que le sumamos la presión de la empresaria al estar siempre perseguida por la prensa y "obligada" a verse bien en todo momento. Kylie Kendall Jenner preocupadas Khloe muy delgada Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images El llevar una vida más sana, con una dieta saludable y mucho ejercicio físico, ha ayudado a Kardashian a lidiar con esta época de su vida pero su familia está preocupada de cómo está afectando a su salud esta pérdida de peso tan extrema, en concreto las más jóvenes de la familia, Kylie y Kendall Jenner, expresaron su inquietud en el último capítulo del show de telerrealidad que protagonizan. "Estás muy delgada", aseguraba Kim, la cual también ha tenido que hacer frente recientemente a comentarios sobre su delgadez y rumores que apuntan a que se ha quitado los implantes de seno y trasero. "Te diré que Kendall y Kylie me escribieron para decirme que estaban preocupadas porque estás muy delgada", comentó. "Yo les dije que estabas un poco estresada", concluyó. Kylie Kendall Jenner preocupadas Khloe muy delgada Credit: Kevin Mazur/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue La fundadora de Good American se mostró sorprendida por el comentario aunque Kim le aseguró que tranquilizó a las benjaminas diciendo: "No, chicas. Está bien. Tenéis todo el derecho del mundo a estar preocupadas, pero os aseguro que está bien". Mientras Kim sigue triunfando como empresaria, acaba de colaborar con Dolce & Gabbana para curar su reciente colección de primavera verano 2023 presentada en Milán, su línea de ropa moldeadora SKIMS recién lanzó nuevos productos con una super campaña publicitaria protagonizada por celebridades y su línea de belleza ha recibido muy buenas críticas; la mamá de cuatro tiene sus propios problemas sentimentales tras la ruptura con Pete Davidson, por lo que se interesó especialmente por este aspecto amoroso de la vida de su hermana. Ante sus preguntas, la menor del trío Kardashian respondió: "Es mucho para mí pero me siento bien aislándome para lidiar las cosas por mi cuenta". Y añadió: "todo el mundo tiene problemas, así que ¿por qué iba a meter a más gente en esto? Simplemente tengo que lidiar con ello". La que siempre había sido la más curvilínea de las hermanas comentó en otro momento del show lo duro que había sido para ella "dejar de querer a una persona". "Esta ha sido mi vida durante 6 años y no solo éramos una pareja, también mejor amigos. Era mi compañero de trabajo y hacíamos todo juntos". Khloé ha ido compartiendo su evolución con sus seguidores en las redes sociales y no es la primera vez que causa alarma por su pérdida de peso. En mayo durante la boda de su hermana Kourtney con Travis Barker en Portofino, Italia, muchos resaltaron lo delgada que se veía. Y en su cumpleaños número 38 el pasado junio, la empresaria eligió un vestido de látex en color rosa Barbie que evidenciaba su nueva y extra delgada silueta. ¿Creen que tienen motivos para estar preocupadas sus hermanas?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kylie y Kendall Jenner, preocupadas por la extrema pérdida de peso de su hermana Khloé Kardashian

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.