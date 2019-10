Kylie Jenner y su mamá alborotan las redes luciendo el mismo bolso de $150,000 By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de las Kardashian/Jenner se trata ya nada nos sorprende o mejor dicho casi nada. Y es que la lujosa vida que llevan las mujeres de esta familia a veces hasta nos causa envidia. Carros personalizados, vestidos de los diseñadores más prestigiosos, los zapatos más caros y muchísimas otras cosas que muestran sin pena en su show de telerrealidad y sobretodo en las redes sociales. Eso sí, tenemos que admitir que la vida de la más pequeña de la familia es la que más nos sorprende. Y es que con apenas 22 años Kylie Jenner lleva una vida como sacada de una película. La joven no solo cuenta con costosos carros, sino también con una mansión que pocos pueden tener. Es justo dentro de esa casa donde Jenner no solo tiene un inmenso clóset para su ropa, sino que también uno exclusivamente para sus bolsos, entre los cuales se encuentran varios de la marca Hermés, una de las más costosas. Es precisamente uno de esos fabulosos bolsos con el que la vimos en su más reciente publicación en Instagram. Pero eso no fue lo que nos sorprendió, sino el hecho de que en la imagen también aparece su mamá Kris Jenner llevando la misma cartera la cual está valorada en unos $150,000. ¡Omg! La matriarca del clan Kardashian/Jenner y la más pequeña de sus hijas posaron para el lente de la cámara mientras se encontraban en un lujoso avión privado ambas vestidas de negro, luciendo llamativos collares de diamantes y por supuesto mostrando con orgullo su bolso hecho de piel de cocodrilo del Himalaya, el cual fue producido en una cantidad bastante limitada y es considerado una obra de arte. Lo mejor de todo es que esta no es la única cartera Hermés que posee la joven. El año pasado tuvimos la oportunidad de ver su increíble clóset de bolsos en el que tiene muchas piezas de marcas prestigiosas y también valoradas en miles de dólares. No cabe duda de que la empresaria sabe muy bien en qué gastar su dinero. ¿No crees? Advertisement EDIT POST

