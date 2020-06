Kylie Jenner vuelve a pertenecer al club de las rubias La empresaria es una de las famosas más camaleónicas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco a poco volvemos a la normalidad después de haber permanecido encerrados por varios meses por culpa de la COVID-19. Ahora que ya los salones abrieron sus puertas son muchas las chicas que han corrido a retocarse el color y hasta a hacerse un cambio de look. Muchas, incluyendo las famosas, no esperaron a que saliéramos de la cuarentena para, ya sea cortarse el flequillo como lo hizo Britney Spears, o de paso cortarse toda la melena como fue el caso de Esmeralda Pimentel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora bien, otras como Rashel Díaz, no se arriesgaron y mejor se pusieron en manos de su peluquero de cabecera para obtener un nuevo look. Eso mismo hizo Kylie Jenner, quien ni corta ni perezosa desde que los estilistas empezaron a trabajar llamó el suyo para decirle adiós a su color marrón y darle la bienvenida al rubio. La empresaria alborotó las redes al publicar una sensual imagen en la que aparece con un sostén de Gucci y su nuevo color de pelo, uno que la verdad le sienta muy bien. En realidad, la joven es una de las famosas más camaleónicas y siempre nos mantiene muy entretenidos con los cambios de look que se hace. Muchos de esos cambios son temporales porque los hace con el simple uso de una peluca y otros, como el que tiene ahora, son un poco más duraderos. Pero la realidad es que, temporario o no, la socialité cambia de imagen tan frecuentemente que ya no nos sorprende. Kylie, bienvenida al club de las rubias nuevamente.

