El look del día - enero 23, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kylie Jenner Credit: Arnold Jerocki/Getty Images proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Chantal Andere, Kylie Jenner y Francisca son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Chantal Andere Chantal Andere Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La talentosa actriz mexicana llegó a una velada con este clásico minivestido rojo, que complementó con zapatos negros y una sencilla cola de caballo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Doja Cata Doja Cat Credit: Arnold Jerocki/Getty Images La artista se convirtió en el centro de atención al llegar a un desfile de moda en París con este interesante y llamativo look. 2 de 8 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Arnold Jerocki/Getty Images La empresaria acaparó todas las miradas al llegar a un desfile de moda en París con este vestido negro strapless que incluía una exagerada cabeza de león. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca Francisca Lachapel Credit: Instagram/Francisca La presentadora combinó su coqueto set rojo de pantalón corto y chaqueta, con un top blanco y hermosas botas negras de Zara. 4 de 8 Ver Todo Hilary Duff Hilary Duff Credit: James Devaney/GC Images Captamos a la actriz en Nueva York llevando este look de vestido rojo, abrigo con estampado de leopardo y sandalias negras atadas al tobillo. 5 de 8 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Nos encantó ver a la presentadora con este look casual de jeans, top crema y suéter. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Este cómodo look hizo que la socialité luciera muy cómoda y fresca. 7 de 8 Ver Todo Victoria Beckham Victoria Beckham Credit: KCS Presse/The Grosby Group Nos encantó este vestido estampado que la diseñadora combinó con botas negras a la rodilla. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 23, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.