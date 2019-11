Kylie Jenner acaba de vender su compañía de belleza ¿y ahora que hará? La joven seguirá siendo la imagen de la compañía y sigue teniendo un gran porcentaje de la misma. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que lanzó sus primeros labiales, Kylie Jenner supo que su futuro estaría en el maquillaje y estaba totalmente en lo correcto. Y es que todo lo que toca la joven empresaria simplemente se convierte en oro. Eso gracias a sus más de 100 millones de seguidores en Instagram, quienes apenas Jenner lanza un nuevo producto, salen corriendo a comprarlo logrando que la empresaria se convirtiera en multimillonaria en cuestión de un poco más de dos años. Una hazaña admirable tomando en cuenta que Jenner empezó como una empresa muy pequeña y sin la ayuda de ninguna gran compañía. De hecho, Kylie Cosmetics es una de las compañías de belleza más exitosas. Es por eso que la noticia de que la empresaria la había vendido sorprendió muchos. Resulta que Jenner acaba de vender su multimillonaria empresa a la compañía Coty, también dueños de CoverGirls, OPI, Rimmel y Sally Hansen, por $600 millones. “Estoy muy emocionada de asociarme con Coty para continuar llegando incluso a más fanáticos de Kylie Cosmetics y Kylie Skin alrededor del mundo”, dijo la joven en un comunicado. “Yo continuaré con la creatividad y el ingenio detrás de cada colección tal y como lo esperan los clientes y también seguiré compartiendo con mis fans en las redes sociales. Esta sociedad va a permitirme a mi y a mi equipo a mantenernos enfocados en la creación y el desarrollo de cada producto mientras construimos una marca internacional poderosa”. Aunque Coty ahora es propietario del 51 por ciento de Kylie Cosmetics -muy pronto será Kylie Beauty- Jenner ya seguirá siendo fundamental para la marca y continuará siendo la imagen al igual que usando su creatividad para seguir sacando a la venta exitosos productos de belleza. ¡Quién lo hubiera dicho! Advertisement EDIT POST

