¿Utilizó Kylie Jenner su avión privado para ir de compras a Target? Le llovieron las críticas a la empresaria después que se hiciera público que utilizó su avión privado para un vuelo de 17 minutos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos sabemos que las hermanas Kardashian/Jenner gozan de extensas fortunas que les permiten darse hasta los gustos más extravagantes. Y es que las chicas sí que saben en qué usar sus millones, no solo en ropa, joyas y carros, sino también en propiedades y espectaculares fiestas. Si bien todas tienen muchísimo dinero, la más rica de todas es Kylie Jenner y eso ella lo sabe muy bien. La socialité, quien ha sido elegida en varias ocasiones como una de las empresarias más ricas, muestra en sus redes sociales su increíble clóset lleno de las marcas más caras y prestigiosas del mundo, al igual que su increíble avión privado. Es precisamente su avión el que en este momento está en medio de una controversia. Primero la joven enojó a sus seguidores al postear una foto en la que aparecen ella y su pareja Travis Scott frente a dos aviones privados y en cuyo pie escribió, ¿nos llevamos el tuyo o el mío? Muchos de sus fanáticos la criticaron por no tener reparo a la hora de contribuir a la contaminación usando el avión privado para todo. Y es que hace unos días, una cuenta especial que monitorea los vuelos privados, había publicado que la empresaria usó su avión para un vuelo de solo 17 minutos. ¡Wow! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kylie Jenner Credit: instagram Es por eso que cuando Jenner publicó un video en el que aparece llegando a Target junto a su hija Stormi y sus sobrinas True Thompson y Chicago West, las críticas no se hicieron esperar. "Viaje sorpresa a Target con mis chicas", escribió la empresaria en un video que publicó en su cuenta de TikTok. Pero es posible que su felicidad y la de las niñas se viera opacada por culpa de la interminables críticas de sus seguidores, quienes la cuestionaron acerca de su viaje a la popular tienda y hasta dejaron entre ver que seguro había tomado su avión privado para llegar ahí. Jenner recibió cientos de ataques que por lo visto y como de costumbre, no tomó en cuenta e hizo caso omiso. Así es que seguro la seguiremos viendo usar su avión privado hasta para ir de compras. ¡Increíble!

