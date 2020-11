Close

¿Eres tú Kylie? La menor de las Jenner se transforma en mujer-leopardo en su nuevo vídeo ¿Demasiado sexy? En el vídeo, la empresaria de belleza luce tres diferentes looks con prendas de estampado animal para promocionar su nueva colección de maquillaje. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para promocionar el lanzamiento de su nueva colección edición limitada Leopard Collection, Kylie Jenner decidió rodar una serie de vídeos, ataviada como si ella misma fuera un peligroso felino. La empresaria de belleza ha compartido un vídeo tras bambalinas de la sesión, en el que muestra cómo después de una visita a su oculista por un problema de sequedad en los ojos, va directa al rodaje en el estudio Quixote de Los Ángeles. En el vídeo podemos ver cómo llega al estudio, pasa el control de seguridad y entra a la sala de maquillaje. Además, observamos miles de bandejas con llamativos collares, pulseras, aretes, todo en tonos dorados; lentes de sol y colgadas, cientos de prendas con estampado de leopardo. Image zoom Credit: YouTube Acompañada por su maquillista Ariel en todo momento, tanto en la consulta médica como en el estudio, la hermana pequeña del clan Kardashian lució tres looks muy diferentes, cada uno más sexy que el anterior. Image zoom Credit: YouTube El primero: un sensual bodysuit negro con mangas de encaje, transparencias y detalles de terciopelo que lució con una peluca de cabello corto, maquillaje en tonos neutros de su propia colección, labios mate y un destacado delineado. Como complementos, aretes dorados y altísimos tacones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: YouTube Image zoom Credit: YouTube En segundo lugar, optaron por un revelador vestido sedoso con estampado animal en tonos marrones. Para el look de belleza, utilizaron una peluca larguísima, que le llegaba casi hasta los pies, pestañas exageradamente largas y labios brillantes. Image zoom Credit: YouTube Image zoom Credit: YouTube Por último, pudimos ver a la estrella de telerrealidad con un enterizo color piel y una larga trenza tirante posando como una sexy gatita mientras sobre su rostro y su cuerpo se proyectaban manchas de leopardo. Image zoom Credit: YouTube Tanto los looks como el rodaje estuvieron supervisados por los hermanos Morelli, directores del vídeo, con quienes Jenner estuvo en contacto constante por videollamada. Todo este material se grabó para promocionar su nueva Leopard Collection, compuesta por pestañas postizas, un stick multiusos, un kit para labios mate, un set de cuatro brillos de labios, un iluminador y una paleta de sombras de ojos. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Tanto el empaquetado como los nombres de los productos son muy felinos. Por ejemplo, el iluminador "Hear me roar", en un bonito tono champagne con reflejos rosas, el kit de labios "Can't be Tamed" en color terracota, cuya cajita tiene también una sexy foto de la empresaria, manchas de leopardo y brillos; o la paleta de sombras, que incluye 15 tonos brillantes y mate, con nombres tan originales como "Luv U Furever", "Cool Cat" o "Cheetah Grrrl". Image zoom Credit: Cortesía ¿Qué te pareció el vídeo? ¿Demasiado sexy para anunciar maquillaje o en la línea habitual de su protagonista?

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Eres tú Kylie? La menor de las Jenner se transforma en mujer-leopardo en su nuevo vídeo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.