Tienes que ver las impresionantes oficinas de Kylie Cosmetics By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de las Kardashian/Jenner se trata ya nada nos sorprende o mejor dicho casi nada. Y es que la lujosa vida que llevan las mujeres de esta familia a veces hasta nos causa envidia. Carros personalizados, vestidos de los diseñadores más prestigiosos, los zapatos más caros y muchísimas otras cosas que muestran sin pena en su show de telerrealidad y en las redes sociales. Y no olvidemos sus respectivas mansiones que más bien parecen hoteles de lujo. Pero nada se compara a la vida de la más pequeña de la familia. Con apenas 22 años Kylie Jenner lleva una vida como sacada de una película y no cualquier película. La joven no solo cuenta con costosos carros, sino también con una línea de belleza, una mansión de ensueño y hasta varios armarios de ropa y carteras. Fue precisamente dicha compañía lo que convirtió en la multimillonaria más joven y de paso la más rica de su familia. Por supuesto que esa exitosa empresa necesita un lugar digno de su dueña. En un video que subió a su página de Youtube, Jenner complació a sus fans subiendo un video de las instalaciones desde dónde maneja su empresa y tenemos que admitir que hemos quedado boquiabiertos. “Específicamente quería toques de rosado en todas partes”, cuenta la joven empresaria en una parte del video en el que aparece portando un sexy minivestido negro de Chanel. “No quería que el rosado fuera muy abrumador, pero definitivamente van a ver como pequeños (dulces) Strarbursts en todas partes y pequeños toques como ese”. En el video, que ya tiene tres millones y medio de vistas, se puede apreciar que las paredes de las oficinas están decoradas con fotos de Jenner y hasta puedes encontrar un envase lleno de M&M con su cara. Además, en uno de los espacios del enorme lugar hay una larga mesa dónde están todas las revistas en las que la joven y su familia han salido. Si quieres ver la majestuosidad de las oficinas de la joven, no te pierdas el video. Nosotras todavía nos estamos recuperando. ¡Feliz fin de semana! Advertisement EDIT POST

