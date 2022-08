Kylie Jenner comparte con su hijita Stormi una sesión de compras de lujo en Londres: "eres una consentida" La empresaria de belleza llevó a su hija de 4 años a los famosos almacenes Harrods, donde le habían preparado una zona privada llena de ropa y accesorios de diseñador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner se encuentra de viaje por Europa por trabajo y se ha llevado consigo a la mejor compañera que pudiera desear, su hijita Stormi. La empresaria compartió en sus redes sociales varios videos visitando la exclusiva tienda por departamentos Harrods de Londres, en la que han hecho una gran puesta en escena de sus productos de maquillaje y cuidado de la piel Kylie Cosmetics y Kylie Skin. De camino a la tienda, y pese a su fama, Jenner aún se maravilla de ver su rostro en los escaparates, como se aprecia en el video. Madre e hija pasearon por los pasillos escogiendo varios productos de maquillaje, como en otras ocasiones. Y es que a Kylie le encanta ir de compras con su primogénita, con la que mantiene una relación muy especial. Después, en el salón de té del establecimiento disfrutaron de un delicioso almuerzo con pasteles y dulces. Kylie Jenner y Stormi compras lujo Credit: Instagram Además, los almacenes habían creado una mini boutique para Stormi, llena de carteras Dior y Gucci, colorida ropa de diseñador, coquetos vestidos rosas, juguetes y decenas de pares de zapatos, tanto de estilo deportivo como femeninas sandalias, entre otras sorpresas. "Mirad lo que Harrods ha hecho para que Stormi vaya de compras", dice Jenner en uno de los videos. "¿No es una locura?". Mientras le dice a su hija "¡eres una niña muy consentida!". Kylie Jenner y Stormi compras lujo Credit: Instagram La pequeña, quien a sus 4 años ya es toda una fashionista que viste a la última, igual que su progenitora, en seguida se inclinó por unas bailarinas rosas decoradas con alas de mariposa de la diseñadora británica Sophia Webster e informó a su madre de que iba a probárselas. Kylie Jenner y Stormi compras lujo Credit: Instagram Para este viaje de compras, la menor del clan Kardashian-Jenner eligió un surrealista modelo de Comme Des Garçons compuesto por una minifalda negra y un top fucsia, decorados con guantes 3D, que combinó con tacones transparentes. Por su parte, la hija de Travis Scott, lució pantalones de mezclilla holgados, deportivas Nike y un top de cuero negro, que acompañó con un bolsito de mano rígido., a juego con su famosa mamá. Kylie Jenner y Stormi compras lujo Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Hace unos días, la billonaria compartió con sus seguidores que su hija "ya no me deja vestirle". Un mensaje que acompañó de una serie de fotografías de la niña a lo largo de los años. Quizá la pequeña aprovechó esta visita para elegir varias piezas por sí misma después de que las elecciones de su madre para ella hayan sido criticadas. @@kyliejenner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de telerrealidad también publicó recientemente un vistazo al clóset de su hija, que pese a su corta edad, ya cuenta con un amplio repertorio de primeras firmas como Gucci, Fendi, e incluso una pelota de Louis Vuitton que cuesta $2.650, igual que el guardarropa de su hermanito pequeño.

