¿Quién le regaló a Kylie Jenner y a su hija diamantes a juego? Las fans de la empresaria de 24 años quedaron maravilladas con estos anillos impactantes Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Y el anillo para cuándo? Aunque no sea el anillo de compromiso oficial, Kylie Jenner paralizó las redes cuando compartió una foto del último regalo que le hizo su novio Travis Scott. El rapero de 29 años le compró a Jenner y a su hija Stormi dos anillos a juego, cada uno con dos diamantes. Y aunque el de la niña de 3 años es más pequeño y perfecto para su manito, los diamantes de la hermana de Kim Kardashian son impresionantes. Por supuesto, el diseño también es espectacular, con las piedras montadas como si estuvieran flotando sobre su dedo índice. De acuerdo a Page Six, un joyero estimó que cada diamante es de cinco o seis quilates y que la pieza cuesta aproximadamente $325,000. El anillo más pequeño de la niña tampoco es barato, con un valor estimado de $120,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En septiembre de este año, Jenner anunció que está esperando su segundo bebé con Scott. ¿Veremos un compromiso cuando nazca?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién le regaló a Kylie Jenner y a su hija diamantes a juego?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.