Kylie Jenner celebró su cumpleaños con fuegos artificiales y un sensual vestido La empresaria se fue a algún lugar tropical con su novio y celebró sus 25 años con una cena íntima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las hermanas Kardashian/Jenner sí que saben cómo usar su dinero y fama, y también cómo mantenerse vigentes. Y es que cuando no están lanzando un nuevo producto de sus respectivas marcas, sale a luz algún problema sentimental que están atravesando o simplemente publican alguna imagen controversial en sus redes sociales. El hecho es que siempre están en boca de todos. Fue precisamente Kylie Jenner, la más pequeña de las hermanas, quien estuvo de cumpleaños y lo celebró por todo lo alto pero en otro país. Hace unos días, la empresaria se fue hasta Londres junto a su hija mayor, Stormi, para acompañar a su pareja Travis Scott, en unos compromisos laborales que el artista tenía en dicha ciudad. Estando ahí, Jenner aprovechó para irse de compras con su pequeña a una prestigiosa tienda por departamentos, y para disfrutar de noches románticas con su amado. Pero al parecer, para celebrar como se debe, la pareja se fue a algún lugar tropical en dónde tuvieron una cena íntima en la que la empresaria deslumbró con su sensual look. Para la ocasión, Jenner eligió un sensual vestido blanco de lentejuelas fruncido en la parte superior, al igual que en las mangas y el cual no dejaba mucho a la imaginación. Y es que el diseño era prácticamente transparente por lo que en las imágenes se podía incluso ver la tanga que llevaba. Para complementar su look, la joven se recogió el cabello en un moño, usó un labial marrón y aretes de diamantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kylie Jenner Credit: Instagram/Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Instagram/Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Instagram/Kylie Jenner Durante la íntima celebración, su pareja la sorprendió con fuegos artificiales, algo que la llenó de emoción y no pudo evitar compartir su felicidad con sus millones de seguidores. Esta fue una celebración diferente ya que en años anteriores, la joven ha compartido este día tan especial con toda su familia y con fiestas por todo lo alto. Eso sí, fue sin duda, algo inolvidable para ella. Estamos seguras que tiene algo planeado para compartir con su familia. ¡Felicidades Kylie!

