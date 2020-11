Close

Kylie Jenner reveló el secreto detrás su increíble sonrisa y cuesta menos de $100 El cepillo está hecho de cerdas de nylon impregnadas con carbón Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tener una hermosa sonrisa tiene mucho que ver con los dientes y no hablamos de la forma que tienen, sino de su salud y sobretodo de su tono. Y es que no hay nada que complemente más la sonrisa, que uno dientes bien cuidados y sobretodo superblancos. Lo malo es que, aunque tengamos una buena higiene bucal y vayamos al dentista periódicamente, la dentadura se mancha con bebidas como el café, las gaseosas oscuras y el vino, entre otras cosas. Incluso con la edad, los dientes van perdiendo su tono perlado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Existen tratamientos, como el que se realiza en el consultorio del dentista que es muy efectivo, pero bastante costoso, y también existen otros métodos que funcionan bastante bien y que están más al alcance de nuestro bolsillo. Pero nada se compara a tener una buena higiene bucal y todos los días cuidar tu sonrisa tal y cómo te ha explicado tu dentista. Eso es exactamente lo que hace Kylie Jenner, que recientemente publicó el cepillo que usa para mantener una dentadura saludable y superblanca. “Burst es el mejor regalo que puedes hacer este año”, escribió la empresaria en una de sus publicaciones en las historias de su página de Instagram. “Cada vez que esa persona sonría, va a estar pensando en ti y en su sonrisa más limpia y blanca”. Image zoom Credit: Instagram/Kylie Jenner Image zoom Credit: Isntagram/Kylie Jenner Image zoom Credit: Cortesía Jenner habla del cepillo eléctrico de la marca Burst, el que al parecer la tiene fascina y la verdad no la culpamos porque pocas veces hemos visto un cepillo o algún producto para la higiene bucal que luzca tan cute. El cepillo es rose gold y viene en un set que incluye un bolso para guardarlo cuando vayas de viaje. Además, según explica la página web de la marca, el cepillo tiene uno de los motores más potentes, 33,000 vibraciones, para ser específicos. Lo mejor de todo es que el cepillo está hecho con cerdas de nylon, impregnadas con carbón, lo cuale ayuda a remover las placas de manera más efectiva. En este momento el set completo está en especial y lo puedes adquirir por $69.99 en Burstoralcare.com.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Kylie Jenner reveló el secreto detrás su increíble sonrisa y cuesta menos de $100

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.