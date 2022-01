Kylie Jenner enciende las redes con esta propuesta de San Valentín La empresaria anunció su próxima colección para celebrar el día de los enamorados. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Kylie Jenner nunca se pierde las fiestas más esperadas del año! Desde las navidades a el día de San Valentín, la empresaria de 24 años siempre celebra con una colección nueva de Kylie Cosmetics y, por supuesto, unas fotos maravillosas en las redes. La mamá de dos pequeñitos nos preparó para el día de los enamorados un look muy sexy que compartió en su propia cuenta de Instagram y en la de Kylie Cosmetics. Jenner posó sobre una cama llevando un minivestido rosa con detalles rojos, un escote atrevido y un recorte en forma de corazón. Completó el look con guantes a juego y un detalle muy especial. Sus sandalias rojas son de Flor de María Collection, una marca creada por una latina, Flor de María Rivera. Sus piezas las llevan muchas de nuestras celebridades favoritas como Thalía y Adamari López. Por supuesto, para anunciar su última colección de productos, su look de maquillaje tenía que ser espectacular. La fundadora de Kylie Cosmetics llevó una sombra de ojos rosa delineada de negro inspirada en los looks de los años sesenta. La colección incluirá brillos labiales, una paleta de sombras de ojos, pestañas postizas y más, todo con empaque temático. Si quisieras conseguir uno de estos productos de inspiración romántica, los podrás comprar por kyliecosmetics.com desde el 3 de febrero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kylie Jenner enciende las redes con esta propuesta de San Valentín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.