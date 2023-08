Kylie Jenner rompe el silencio tras controversia por el color de piel de las muñecas Bratz La exitosa empresaria y modelo asegura estar obsesionada con sus versiones de plástico. Sin embargo, algunos fans admiten sentirse decepcionados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner Credit: Photo by Karwai Tang/Getty Images | Bratz La lluvia no para la fiesta de Kylie Jenner. En medio de la controversia generada por las muñecas Bratz y su color de piel, la empresaria expresó su felicidad y orgullo con el lanzamiento de su primera muñeca Bratz. Fue a través de sus redes sociales que Jenner dijo sentirse "obsesionada" con sus versiones de plástico, las cuales ya están disponibles para la pre-venta. "Las chicas están aquí. De crecer con las muñecas Bratz a tener las mías propias! Gracias equipo Bratz!! Ahhhh estoy obsesionada. Disponible para pre-pedido en bratz.com, Target.com y Amazon.com ahora y en las tiendas el 1 de octubre", escribió en su perfil de Instagram junto a un video promocional. Kylie Jenner Credit: Instagram / Kylie Jenner Las reacciones de los usuarios tampoco se hicieron esperar y si bien algunos están satisfechos y esperan adquirir su modelo pronto, otros aprovecharon la oportunidad para reiterar que las muñecas no se parecen a su musa. "Pero eres pálida, no bronceada", "no te ves así", "pensé que era Kali Uchis", "pensé que era Alexa Demie por un segundo", "Wow, en mi opinión, este no es un buen aspecto. Creo que la gente no debería apoyar esto en absoluto, pero ok", son algunos de los comentarios dejados por los fans. Cabe resaltar que esta es la primera vez que una celebridad se transforma en una de las muñecas. Hasta el cierre de esta nota, Jenner no ha respondido a los comentarios. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Las dos muñecas Bratz tienen cabello largo y negro, labios grandes y lindos atuendos. La versión de día lleva un estilo más casual con un vestido corto y un bolso en forma de labios, mientras que la segunda tiene vestido largo de gala mientras posa junto a un pequeño perro gris. Muñecas Bratz de Kylie Jenner Credit: Instagram / Bratz También hay otra versión más grande de las muñecas con el vestido de sirena de Versace con plumas color lavanda que usó la socialité en la Met Gala de 2019.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kylie Jenner rompe el silencio tras controversia por el color de piel de las muñecas Bratz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.