Kylie Jenner se cortó el cabello como nunca antes y ahora sí luce de 23 La socialité sorprendió a sus seguidores y los comentarios no se hicieron esperar. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No cabe duda de que muchas famosas cambian de look como cambian de atuendo. Y es que como hemos dicho antes, para poder mantenerse vigentes, constantemente las celebridades se se cambian el color de cabello, experimentan con nuevos estilos y hasta se hacen alguno de los cortes del momento. Una de las que me experimenta con sus looks, es sin duda Kylie Jenner, quien al igual que sus hermanas, siempre busca alguna manera de mantener el interés de sus seguidores. En los últimos días hemos visto a la socialité muy activa, saliendo a cenar con sus amigos o compartiendo en algún restaurante o piscina con sus hermanas. En esas ocasiones la hemos visto llevando su melena larga, y aunque sabemos que también usa extensiones, su cabello real nunca había estado tan corto como ahora. Fue en su más reciente publicación, en la que además de aparecer con un sensual y ceñido jumpsuit estampado de manga larga que dejaba ver sus llamativas curvas, que la joven sorprendió a sus seguidores con su nuevo corte de pelo. La empresaria ahora llevar un moderno bob y la verdad es que luce mucho más fresca y juvenil. Tenemos que admitir que le queda muy bien este nuevo estilo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kylie Jenner, nuevo look, pelo corto, corte Bob Image zoom Credit: Intagram/Kylie Jenner Kylie Jenner, nuevo look, pelo corto, corte Bob Image zoom Credit: Instagram/Kylie Jenner Ahora bien, no sabemos cuánto tiempo le dure el gusto por este nuevo corte, porque como sabemos, Jenner es de las que no aguanta mucho la ganas de jugar con su pelo. ¿Será que esta vez si disfruta por un buen tiempo su nuevo look?

Share options

Close Login

View image Kylie Jenner se cortó el cabello como nunca antes y ahora sí luce de 23

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.