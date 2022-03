Kylie Jenner no ha logrado recuperar su silueta después del parto ¿qué le ha sucedido? “Ha sido muy duro”, confiesa la joven madre y millonaria empresaria. Sigue leyendo para ver cómo está afrontando el reto de ponerse en forma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de Febrero de 2022 Kylie Jenner, dio a luz a su segundo bebé, un lindo niño a quien le puso por nombre Wolf. Esta diosa dorada con un cuerpo seductor que enloquece a tantas chicas a aspirar tener su silueta y es el sueño de tantos hombres por fin se decidió ayer a compartir detalles de su proceso post parto en sus historias de Instagram. En sus historias dejó ver su rostro al natural y apenas atisbos de su silueta montada en una caminadora. Por supuesto sus comentarios ya han provocado comentarios y reacciones. Kylie works out Credit: Kylie Jenner Instagram Stories Kylie Jenner admitió que "el postparto no ha sido fácil" apenas transcurridas seis semanas de nacer su segundo hijo con su pareja Travis Scott. Hay que anotar que en todo este tiempo no ha publicado nuevas imágenes de su aspecto y que la presión de volver a su habitual silueta es tremenda. "Es muy difícil", confesó la millonaria empresaria de 24 años. "Esta experiencia para mí con mi pequeño, ha sido personalmente un poco más dura que con mi hija". Jenner dio la bienvenida a su primera hija Scott Stormi, en febrero de 2018 después de un embarazo muy reservado. Ahora la pequeñita ya tiene cuatro años. Durante su segundo embarazo, publicó bellas y sensuales fotos luciendo su pancita antes de que naciera Wolf. Luego de casi dos meses del parto Kylie no ha compartido más imágenes suyas y el misterio en cuanto a su aspecto continúa. Por ahora solo están las fotos de antes con ese cuerpazo que enloquecía las redes y sumaba en sus posts hasta más de diez millones de "me gusta". Ayer finalmente la magnate del maquillaje se dirigió a sus fieles seguidores para admitir que esta vez el posparto ha sido difícil para ella "mental, física y espiritualmente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal como reportó también el portal Page Six Jenner dijo que quería hablar sobre su lucha personal pues entiende cómo otras madres pueden conectarse a Internet y sentir "presión" para volver a sus vidas normales. "Tampoco ha sido fácil para mí", reiteró. "Ha sido difícil, y solo quería decirles eso". Kylie Jenner post partum Credit: Kylie Jenner Instagram Stories Jenner también compartió: "Hoy ni siquiera pensé que llegaría a mi entrenamiento diario", aunque la vemos en sus historias ejercitándose en una caminadora. "Pero estoy aquí y me siento mejor", dijo.Luego prosiguió con su relato animando a otras mamás: "Entonces, esto es lo que tienes y está bien no estar bien". Jenner dijo también que se había estado presionando mucho a sí misma, pero que solo necesitaba recordarse a menudo que "trajo al mundo a un ser humano completo, a un niño hermoso y saludable". Kylie workout Credit: Kylie Jenner Instagram Stories Un mensaje tan sencillo pero contundente y real como madre y mujer que inspira a quienes la admiran y siguen en el mundo entero, seguro calará hondo para aliviar y apoyar a quienes se encuentran en esta situación: "Tenemos que dejar de presionarnos para estar de vuelta, no solo física, sino mentalmente después del nacimiento", agregó. "Hoy simplemente les estoy enviando un poco de amor", concluyó. Y ese amor es el que definitivamente nutre más allá de cualquier silueta.

