El look del día - mayo 1, 2020 By Yolaine Díaz

Si bien la mayoría de las famosas están encerradas en casa a causa del Covid-19, eso no quiere decir que no salgan al supermercado o a caminar su su mascota. Otras tienen que ir a trabajar y cumplir con su rol de informar o entretener a la comodidad. Así que tenemos un mix de atuendos. Mira a continuación las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Con quién te identificas?

Paula Echevarría

La actriz española lució regia con este vestido con estampado floral de manga larga que eligió para disfrutar de su día en su casa.

Roxana Castellanos

La actriz y presentadora lució juvenil con este look de pantalón negro de cuero, blusa crema y botines.

Gelena Solano

Aunque ahora pasa mucho tiempo en su casa, la reportera trata de no estar todo el día en pijamas. Hace unos días la vimos con este look de jeans, blusa azul marino con vuelos y tenis.

Sarah Hyland

Captamos a la actriz saliendo de su casa con pantalón corto de mezclilla, croptop amarillo y sandalias planas.

Karla Martínez

Para despedir la semana en Despierta América, la presentadora eligió jeans, camiseta blanca y una chaqueta naranja.

Kylie Jenner

Supersexy lució la socialité con este set de falda y croptop.

Alessandra Ambrosio

La modelo salió a comprar algunas cosas y para eso se puso jeans cropped rasgados, blusa blanca y zapatos planos, y por supuesto no olvidó ponerse su mascarilla.

Hilary Duff

Con este conjunto deportivo rosado y un abrigo color camello, vimos a la actriz en las calles de Los Ángeles.

La Chiquibaby

Nos encantó este hermoso vestido verde de un solo hombro que portó la presentadora.

