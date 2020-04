Por segundo año consecutivo Kylie Jenner es la multimillonaria más joven según la revista Forbes By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que lanzó sus primeros labiales, Kylie Jenner supo que su futuro estaría en el maquillaje y estaba totalmente en lo correcto. Desde entonces todo lo que toca la joven empresaria se convierte en oro. Eso gracias a sus más de 150 millones de seguidores en Instagram, quienes apenas que Jenner lanza un nuevo producto , salen corriendo a comprarlo, convirtiéndola así en la multimillonaria más joven en el 2019, según la revista Forbes. Al parecer su fórmula sigue funcionando porque su popularidad sigue subiendo como la espuma al igual que su fortuna. Por eso por segundo año consecutivo la joven se convierte en la multimillonaria más joven del mundo gracias a su compañía Kylie Cosmetics. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La revista publicó su lista anual de personas más ricas del mundo y por segundo año consecutivo Jenner se lleva el primer lugar entre los elegidos en el renglón de personas de manos de 30 años, entre los cuales solo hay tres que no heredaron su fortuna, sino que la hicieron ellos mismos. “Yo no esperaba nada. Nunca pensé en el futuro”, le dijo a dicha publicación, joven de 22 el año pasado cuando fue elegida por primera vez. “Pero el reconocimiento se siente muy bien. Es como una palmadita en la espalda”. Aunque su elección ha traído mucha controversia debido a que muchas personas opinan que ella realmente no hizo su fortuna sola, la publicación asegura que está claro que Jenner no heredó su compañía y que ella misma la llevó desde cero hasta dónde está ahora. Recordemos que a finales del año pasado la empresaria vendió su empresa a Coty, también dueños de CoverGirl, OPI, Rimmel y Sally Hansen entre otras marcas, por $600 millones. Image zoom Forbes/Jamel Toppin Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group “Estoy muy emocionada de asociarme con Coty para continuar llegando incluso a más fanáticos de Kylie Cosmetics y Kylie Skin alrededor del mundo”, dijo la joven en ese momento mediante un comunicado. “Yo continuaré con la creatividad y el ingenio detrás de cada colección tal y como lo esperan los clientes y también seguiré compartiendo con mis fans en las redes sociales”. No cabe duda de que Jenner a sabido muy bien cómo sacarle provecho a su gusto por el maquillaje y al tener como hermana a Kim Kardashian. Advertisement

