Kylie Jenner se convierte en la mujer con más seguidores en Instagram Y ese no es el único récord que la pequeña de las Kardashian-Jenner ostenta en esa red social. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner más seguidores en Instagram Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Kylie Jenner está de enhorabuena pues acaba de batir el increíble récord de convertirse en la mujer más seguida de instagram con 301 millones de followers. Igual que sus hermanas, es experta en hacer de su vida un negocio muy lucrativo y ha dejado claro que pese a ser Kim Kardashian la más famosa, ella es la más popular en las redes. Todas las hermanas Kardashian-Jenner están en la lista de las 25 mujeres con más seguidores de Instagram, pero Kylie además ostenta la corona de ser la cuarta persona que más dinero gana gracias a la plataforma por detrás de Cristiano Ronaldo, The Rock y Ariana Grande. En cuanto a seguidores, solo le superan la cuenta del propio Instagram con 461 millones y el futbolista Cristiano Ronaldo con 390, cuya pareja por cierto, se encuentra en la dulce espera igual que la pequeña Jenner. ¿Pero qué tiene su cuenta que ha conseguido amasar esa cantidad de personas que están pendientes e todos sus movimientos? Utilizada como herramienta de marketing, por supuesto, la cuenta de Kylie tiene un repertorio muy equilibrado que combina escenas de su vida íntima, fotos sensuales, publicaciones comerciales… Un cóctel que la ha llevado a superar nada menos que a la reina familiar, Kim, que cuenta con la nada despreciable cifra de 279 millones de seguidores. Por ejemplo, en el aspecto familiar: en septiembre compartió que ella y su pareja Travis Scott están esperando su segundo hijo juntos, también muchas fotos con su hijita Stormi, sus hermanas, fotos del recuerdo… Otro tipo de contenido que no falta, cantidad de poses sexy, con vestidos ajustados, escotes de infarto, reveladores bikinis de su propia línea de ropa de baño, sin ropa… No faltan las referencias al lujo que la rodea como las capturas de su guardarropa y zapatero, sus manicuras, sus viajes en avión privado, paisajes de ensueño… Todo salpicado con instantáneas de sus apariciones en prensa, tips de belleza y productos de Kylie Cosmetics para animar a los fanáticos a comprar sus productos. En febrero de 2018 Kylie batió un récord dentro de la red social al conseguir 18 millones de "me gusta" en la publicación en la que daba la bienvenida a su hija Stormi. En la imagen, borrada después por la empresaria, aparecía su mano cogiendo la de la recién nacida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que la pequeña del clan fue famosa desde su nacimiento, pues sus padres ya eran conocidos, y podemos ver sus apariciones en la alfombra desde bien pequeña. Aunque lo que la colocó en el punto de mira fue su presencia en Keeping Up With eThe Kardashians. Le show comenzó cuando ella tenía 10 años y finalizó el año pasado, que ella tenía 24. A los fanáticos de las hermanas no les ha dado tiempo ni ponerse tristes pues pronto comenzará una nueva serie, The Kardashians, en Hulu. En lo poco que hemos podido ver, Kylie luce su embarazo. ¿Será por eso que apenas lo está compartiendo en la red social de la que es reina?

