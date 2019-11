Kylie Jenner inaugura su primera vending machine de maquillaje en el aeropuerto Por el momento la empresaria solo tiene dos máquinas en el aeropuerto principal de Las Vegas. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que empezó con su compañía de belleza, Kylie Jenner ha tomado el mundo del de la belleza por los cuernos y se ha convertido en una de las empresarias jóvenes más exitosas y también más ricas gracias a que sus más de 100 millones de fanáticos compran cada producto que lanza. Jenner también ha querido compartir su éxito con sus hermanas, con las que ha realizado varias colaboraciones que también han sido un éxito. Y es que la empresaria aprovecha cualquier situación para hacer crecer su imperio. Y no solo cualquier situación sino cualquier idea, por más absurda que sea. De hecho, Jenner es siempre una de las pioneras de nuevas tendencias y también en nuevas formas de comercializar su marca. Sino lo creen, tienen que ver la forma en que ahora le ofrece sus productos a sus clientes. Resulta que de ahora en adelante podrás obtener algunos de los productos más populares de Kylie Cosmetics en una máquina dispensadora o vending machine. Si, así como lo lees. La misma manera en que sacas agua o algún snack de una de esas máquinas que encuentras en lugares públicos, es la mima forma en que podrás comprar tu labial favorito. “Esto me hace tan feliz”, escribió la joven empresaria en el pie de unas fotos que publicó en su cuenta de Instagram. “Acabo de inaugurar las primeras máquinas dispensadoras de Kylie Cosmetics. Estamos en la terminal D por la puerta D7 y en la terminal E cerca de la puerta E9”. En la máquina podrás encontrar los populares sets de labiales de la marca, al igual que algunas de sus paletas de sombras. Eso sí, por el momento la máquina solo se encuentra en el McCarran International Airport en Las Vegas. Teniendo en cuenta lo popular que es la joven y los fieles seguidores que tiene, estamos seguras de que esta nueva iniciativa será todo un éxito y que además estas máquinas se volverán tan populares que no nos cabe la menor duda de que las ponga en cada uno de los aeropuertos del país. Una manera más de hacerse más millonaria. ¡Bravo Kylie! Advertisement EDIT POST

