Kylie Jenner, estrella de la Semana de la Moda de París con sus sensuales looks

La más pequeña del clan Kardashian-Jenner ha puesto a temblar la capital francesa con sus atrevidos atuendos, estudiados al detalle para sentarse en la primera fila de varios de los desfiles celebrados estos días en París.

Balmain

La socialité no quiso perderse el desfile de su amigo Olivier Rousteing, al que acudió con este atrevido minivestido trenzado, con escote profundo y sexis aberturas, hecho a la medida para la ocasión.

Schiaparelli

La madre de dos apostó por este glamoroso traje de terciopelo azul noche de Schiaparelli que combinó con un llamativo collar en forma de corazón humano de la misma casa.

Dilara Findikoglu

Con un look listo para Halloween, la empresaria de belleza salió a cenar ataviada con este vestido llamado Dissolving Doll, de la diseñadora Dilara Findikoglu, con un efecto óptico que simulaba que el traje rojo, cubierto por otro transparente, se deshacía sobre su piel.

Loewe

Para asistir al desfile de la marca española, Jenner decidió dejar los pantalones en casa, y lució ropa interior de la firma sobre medias, con un abrigo sastre de color gris encima.

Coperni

Uno de los shows más vanguardistas que se pudo ver durante la Semana de la Moda parisina, fue el de esta marca, que por supuesto contó con la empresaria como invitada. Para sentarse en primera fila eligió este minivestido estilo corsé, confeccionado en tejido brillante y flores azules estampadas, con tacones a juego y futuristas lentes.

Acne Studios

Como una superheroína, la menor de las Kardashian-Jenner se presentó en el desfile de Acne Studios con este ceñido vestido blanco con alas de murciélago de la firma, que completó con grandes lentes de sol y llamativos aretes de púas.

Noche Matrix

Después del desfile de Acne Studios, para salir a cenar cambió totalmente de look, enfundándose en un abrigo de charol negro con efecto cocodrilo, guantes, curiosos pantalones que asomaban por debajo, lentes y dos carteras. Un atuendo que nos recordó a la famosa película The Matrix.

Mugler

Para decir presente en la gala organizada por el medio especializado The Bussines of Fashion, vistió un delicado enterizo confeccionado en encaje negro, de Mugler.

Balenciaga

Todas las hermanas profesan mucho amor por esta marca de origen español, y la mamá de Stormi no dejó pasar la ocasión de visitar su atelier en París para hacerse con algunas piezas de la nueva colección como este ajustado vestido negro con guantes y altísimos tacones.

Balenciaga - show

Para el desfile de la firma capitaneada por su amigo Demna Gvasalia, vimos a la influencer con un llamativo vestido fucsia con textura y extravagantes gafas de sol.

