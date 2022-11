El look del día - noviembre 16, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kylie Jenner Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Clarissa Molina, Kylie Jenner y Thalía son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Goyo Goyo Credit: Frazer Harrison/Getty Images La cantante colombiana llegó a una velada, en Las Vegas, con este vestido blanco y negro, con pronunciado escote y cutouts. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kany García Kany Garcia Credit: Frazer Harrison/Getty Images Para el mismo evento, en Las Vegas, la cantante puertorriqueña eligió este femenino vestido blanco de encaje. 2 de 9 Ver Todo Jessica Biel Jessica Biel Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz en las calles de Nueva York llevando este look de pantalón color camello, blusa crema, zapatos de punta, abrigo marrón. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images La empresaria dejó a todos boquiabiertos al llegar a la inauguración de la nueva exposición de Mugler en el Brooklyn Museum con este increíble vestido negro strapless con plumas en la parte inferior, que le hacía una cintura diminuta. ¡Wow! 4 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Vimos a la empresaria con un grupo de amigos en Miami y ataviada con este look casual de jeans rasgados de talle alto, crop top negro y un minibolso rojo de Balenciaga. 5 de 9 Ver Todo Laura Pausini Laura Pausini Credit: Ethan Miller/Getty Images Para un encuentro con la prensa de Las Vegas, la cantante italiana eligió este atuendo de falda de tul, chaqueta negra y botas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Milly Quezada Milly Quezada Credit: Frazer Harrison/Getty Images La icónica merenguera llegó a un evento en Las Vegas con este hermoso jumpsuit verde neón. 7 de 9 Ver Todo Thalía Thalia Credit: Ethan Miller/Getty Images La artista será una de las presentadoras de los Latin Grammy este jueves y para hablar con la prensa, optó por este look de pantalón negro, moderno top con flecos y chaqueta negra con llamativas aplicaciones. 8 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora también se encuentra una Las Vegas desde dónde hizo su segmento para El gordo y la flaca con este coqueto conjunto marrón, que combinó con botas por encima de la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

